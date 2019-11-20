Мастер-класс «Поделки из ниток»
В продюссерском центре «Мировой» пройдет серия мастер-классов для детей. Первое занятие посвящено поделкам из ниток. Во время 50-минутного занятия участники изготовят игрушки своими руками. Все необходимые материалы входят в стоимость билета.
Где и когда?
Тула, ул. Металлургов, д. 55-a
24 ноября 2019, воскресенье
18:00
27 ноября 2019, среда
18:00
1 декабря 2019, воскресенье
18:00
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽
6 декабря, пятница 19:30
₽ Билеты: 250-1500 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 540 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 340-935 ₽
25 - 28 ноября
₽ Билеты: 590 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽