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Мастер-класс «Поделки из ниток»

Мастер-класс «Поделки из ниток»

В продюссерском центре «Мировой» пройдет серия мастер-классов для детей. Первое занятие посвящено поделкам из ниток. Во время 50-минутного занятия участники изготовят игрушки своими руками. Все необходимые материалы входят в стоимость билета.

 

Где и когда?
Мировой, продюсерский центр
Тула, ул. Металлургов, д. 55-a
24 ноября 2019, воскресенье
18:00
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27 ноября 2019, среда
18:00
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1 декабря 2019, воскресенье
18:00
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Касса
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29 декабря
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