В Тульской области пожарные вытащили из полыньи двух тонущих мужчин

Несмотря на то, что лед еще очень тонкий, мужчины пришли рыбачить на реку.

23 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступило сообщение о том, что из реки Мизгея в Одоевском районе спасены два человека. Мужчин достали из воды пожарные отделения ПСЧ-44. На месте происшествия работали от МЧС России 3 человека и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ведомства.

Несмотря на то, что лед еще очень тонкий, мужчины пришли рыбачить на реку. В какой-то момент лед не выдержал, и один из них провалился в воду. Второй хотел было его спасти, но в итоге сам оказался в воде.

ЧП заметил третий рыбак, который не рискнул ступать на лед и рыбачил на берегу. Он тут же позвонил в службу спасения и сообщил о том, что двое мужчин оказались в воде. На место происшествия был направлен пожарный расчет из ближайшей пожарной части.

Благодаря слаженным действиям пожарных Александра Старцева, Григория Змиёва и Сергея Гаврикова, мужчин удалось быстро достать из полыньи и тут же передать в руки медиков, прибывших не место. Рыбаки провели в воде примерно 20 минут.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь и жизнь Ваших близких. В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефону "112" с городского или мобильного.