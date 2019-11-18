В Туле над Губернским катком появится трёхмерное звёздное небо

В оружейной столице началась подготовка к празднованию Нового года – будут украшены общественные пространства исторического центра города, парки и скверы, проспект и площадь Ленина, Казанская и Пролетарская набережные, улица Металлистов.

К 1 декабря в Туле установят 350 световых объектов, шары, модульные и стальные конструкции, новогодние ели. Прорабатывается вопрос приобретения и установки светового интерактивного «3D звездного неба» над Губернским катком, программное обеспечение которого будет синхронизировано с новогодней ёлкой.

С 20 по 31 декабря в Туле будут работать 33 ёлочных базара. Площадки по продаже хвойных деревьев откроют во всех районах города и будут иметь единое цветовое и стилистическое оформление.