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Что нужно знать тульским водителям о вождении в холодное время года

Что нужно знать тульским водителям о вождении в холодное время года

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автовладельцам не рисковать понапрасну и использовать шипованные покрышки для лучшего сцепления с дорогой.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: с наступлением поздней осени погода становится непредсказуемой. Резкие перепады температур, осадки и сильный ветер могут полностью изменить дорогу за считаные часы, поэтому владельцам транспортных средств нужно быть особенно внимательными и осторожными.

Резиновый состав летних шин теряет свои свойства при отрицательных температурах, и это негативно влияет на сцепление с дорогой. Подумайте о своей безопасности заранее, не стоит ждать метелей и морозов – летняя резина затвердевает уже при температуре ниже +7 градусов. Эксплуатация автомобиля на летних шинах подвергает опасности не только водителей и их пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Не выезжайте на дорогу, если стекла автомобиля покрыты снегом или льдом. Убедитесь, что оптика автомобиля очищена от грязи, снега и льда. Воздержитесь от резких маневров, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством. Подъезжая к пешеходным переходам, заранее снижайте скорость – в холодное время года тормозной путь машины увеличивается.

Пешеходам тоже стоит быть осторожнее и осмотрительнее, пересекая проезжую часть – перед выходом на дорогу, убедитесь, что все автомобили остановились и пропускают вас. Находясь ночью или в сумерках вне населенных пунктов, используйте светоотражающие приспособления.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 +6
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