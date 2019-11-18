новости
новости
Регистрация
В Алексине мать четверых детей арестовали за уклонение от обязательных работ

В Алексине мать четверых детей арестовали за уклонение от обязательных работ

Молодая женщина долгое время не выплачивала алименты на содержание малышей.

Жительницу Алексина привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов – суд назначил ей обязательные работы. Как уточняет пресс-служба УФССП России по Тульской области, 27-летняя женщина не выплачивала органам опеки деньги на содержание своих четверых детей – 7, 6, 4 и 2 лет.

Однако к выполнению работ нерадивая мать не приступила, чем усугубила своё положение – это стало основанием для составления протокола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания». Женщине назначено трое суток ареста. Если после отбытия наказания она не начнёт выплачивать долг, будет рассмотрен вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
неуплата алиментовуклонение от исполнения административного наказанияарестсудебные приставыУФССП России по Тульской области
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле над Губернским катком появится трёхмерное звёздное небо
В Туле над Губернским катком появится трёхмерное звёздное небо
В Веневском районе микроавтобус въехал в цистерну: пострадали 8 человек
В Веневском районе микроавтобус въехал в цистерну: пострадали 8 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.