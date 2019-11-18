В Алексине мать четверых детей арестовали за уклонение от обязательных работ

Жительницу Алексина привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов – суд назначил ей обязательные работы. Как уточняет пресс-служба УФССП России по Тульской области, 27-летняя женщина не выплачивала органам опеки деньги на содержание своих четверых детей – 7, 6, 4 и 2 лет.

Однако к выполнению работ нерадивая мать не приступила, чем усугубила своё положение – это стало основанием для составления протокола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания». Женщине назначено трое суток ареста. Если после отбытия наказания она не начнёт выплачивать долг, будет рассмотрен вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.