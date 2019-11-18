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Новогоднюю афишу Тулы можно будет найти в мобильном приложении

Новогоднюю афишу Тулы можно будет найти в мобильном приложении

О концепции празднования Нового года в регионе на оперативном совещании у губернатора рассказала председатель комитета по развитию туризма Лариса Соломатина.

В воскресенье, 1 декабря, будет запущено мобильное приложение Visit Tula, которое позволит туристам использовать индивидуальную электронную карту лояльности, а также узнавать обо всех мероприятиях, проводимых в регионе и воспользоваться интерактивной туристической картой. Приложение разработано «Ростелекомом».

Концепция зимнего туристического сезона в Тульской области – туризм выходного дня. Особое внимание будет уделяться гастрономическому, активному и событийному туризму. Учитывая, что 80% туристов приезжают в Тулу из столицы, Московской области и Санкт-Петербурга, там будет размещена тематическая наружная реклама.

В преддверии Нового года планируется организовать в Туле friend-зону, провести конкурс #Найдипряник и акцию «Love is… Tula». Туристический потенциал Тульской области будет представлен в Москве в рамках акции «Ночь в метро», которая состоится 20 декабря.

Во всех основных новогодних локациях будут размещены Центры приёма гостей Тульской области – мобильные точки, где туристы смогут узнать обо всех достопримечательностях и мероприятиях, получить карту гостя, принять участие в конкурсах. Центры приёма гостей расположатся на набережной, в кремле, на улице Металлистов, на площади Ленина и в городском пространстве «Искра».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:33 0
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