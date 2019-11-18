В Донском начался массовый демонтаж детских площадок

Жители в шоке, ведь под демонтаж попала большая часть игрового оборудования. Но власти обещают установить новые.

В редакцию Myslo обратились жители микрорайона Центральный Донского с просьбой привлечь внимание к проблеме: на минувшей неделе в городе состоялся массовый демонтаж детского игрового оборудования. В итоге мест, где могут гулять малыши, практически не осталось.

Под снос пошли не только отслужившие своё лестницы, горки и качели, но даже современное спортивное оборудование, которые было установлено относительно недавно. Теперь дети выходят в пустые дворы.

Демонтированы площадки на ул. 328-й Стрелковой дивизии, 13, ул. Западная, 24, 25.

Глава администрации Донского Руслан Бутов подтвердил, что площадки действительно были демонтированы:

– Игровое оборудование не отвечало требованиям ГОСТа, поэтому его решено было убрать. Взамен непригодного оборудования будет установлено новое. Средства на эти цели будут заложены в бюджете, – пояснил сити-менеджер.

Подробнее о том, какие требования к детским площадкам содержатся в ГОСТе, читайте здесь.