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В Донском начался массовый демонтаж детских площадок

В Донском начался массовый демонтаж детских площадок

Жители в шоке, ведь под демонтаж попала большая часть игрового оборудования. Но власти обещают установить новые.

В редакцию Myslo обратились жители микрорайона Центральный Донского с просьбой привлечь внимание к проблеме: на минувшей неделе в городе состоялся массовый демонтаж детского игрового оборудования. В итоге мест, где могут гулять малыши, практически не осталось.

Под снос пошли не только отслужившие своё лестницы, горки и качели, но даже современное спортивное оборудование, которые было установлено относительно недавно. Теперь дети выходят в пустые дворы.

Демонтированы площадки на ул. 328-й Стрелковой дивизии, 13, ул. Западная, 24, 25. 

Галерея
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 1
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 2
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 3
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 4
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 5
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 6
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 7
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 8
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 9
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 10
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 11
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 12
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 13
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 14
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 15
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 16
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 17
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 18
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 19
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 20
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 21
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 22
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 23
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 24
В Донском массово демонтировали детские площадки, Фото: 25
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Глава администрации Донского Руслан Бутов подтвердил, что площадки действительно были демонтированы:

– Игровое оборудование не отвечало требованиям ГОСТа, поэтому его решено было убрать. Взамен непригодного оборудования будет установлено новое. Средства на эти цели будут заложены в бюджете, – пояснил сити-менеджер.

Подробнее о том, какие требования к детским площадкам содержатся в ГОСТе, читайте здесь.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:55 +1
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