В Донском начался массовый демонтаж детских площадок
Жители в шоке, ведь под демонтаж попала большая часть игрового оборудования. Но власти обещают установить новые.
В редакцию Myslo обратились жители микрорайона Центральный Донского с просьбой привлечь внимание к проблеме: на минувшей неделе в городе состоялся массовый демонтаж детского игрового оборудования. В итоге мест, где могут гулять малыши, практически не осталось.
Под снос пошли не только отслужившие своё лестницы, горки и качели, но даже современное спортивное оборудование, которые было установлено относительно недавно. Теперь дети выходят в пустые дворы.
Демонтированы площадки на ул. 328-й Стрелковой дивизии, 13, ул. Западная, 24, 25.
Глава администрации Донского Руслан Бутов подтвердил, что площадки действительно были демонтированы:
– Игровое оборудование не отвечало требованиям ГОСТа, поэтому его решено было убрать. Взамен непригодного оборудования будет установлено новое. Средства на эти цели будут заложены в бюджете, – пояснил сити-менеджер.
Подробнее о том, какие требования к детским площадкам содержатся в ГОСТе, читайте здесь.