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Деревянная горка, гостиная Деда Мороза и «Музейный снеговик»: как в Тульской области встретят Новый год
Фото из архива Myslo.

Деревянная горка, гостиная Деда Мороза и «Музейный снеговик»: как в Тульской области встретят Новый год

В регионе запланировано более 1000 новогодних мероприятий.

На оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина доложила о новогодних мероприятиях, запланированных в регионе.

Подготовка к празднованию Нового года уже стартовала. Праздники пройдут во всем регионе, состоится более 1000 мероприятий.

Увлекательные спектакли, театральные постановки, интермедии подготовлены филармонией, государственным Театром юного зрителя и Театром кукол, муниципальными театральными коллективами, что связано, прежде всего, с Годом театра в России.

Новогодние массовые гулянья, рождественские встречи, балы и детские утренники, концертные программы в сельских клубах и районных Домах культуры будут проходить повсюду в течение всех праздничных дней.

В регионе отремонтировали более 10 ДК, часть из которых – в рамках реализации национального проекта «Культура».

В областной столице и муниципальных образованиях запланированы праздничные мероприятия и в новогоднюю ночь: уличные новогодние гулянья пройдут в Суворове, в пос. Дубна жителей порадует «Голубой огонек», новогодняя дискотека «Волшебная ночь» состоится в Белеве, «Конфетти до пяти!» – музыкально-развлекательная программа в Плавске.

Главным событием новогодних праздников являются Губернаторские елки, которых пройдут во всех муниципальных образованиях.

В Туле они состоятся в цирке, Театре драмы, музейно-выставочном комплексе Тульского кремля, ГКЗ, где каждому юному гостю после представления вручат сладкий подарок.

Также будет организован выезд тульских детей на праздничные новогодние мероприятия в Москву. В период с 24 по 26 декабря делегация школьников посетит Кремлевскую елку и Центр океанографии и морской биологии «Москвариум».

В преддверии 75-летия Победы в этом году запланировано посещение ребятами из нашего региона новогодней елки музея Победы на Поклонной горе под названием «Елка Победы. Новая миссия».

Насыщенные новогодние программы подготовили для туляков и гостей города федеральные и региональные музеи: Музей оружия представит эксклюзивную программу «Звездный дозор богатырского шлема». Традиционные рождественские представления состоятся 3 и 4 января 2020 года в галерее «Ясная Поляна».

Отдельное внимание заслуживает работа музейно-выставочного комплекса Тульского кремля. Здесь будет гостиная Деда Мороза, кремлевский новогодний торговый посад, видеосалон «Новогодний калейдоскоп», где покажут любимые мультфильмы, сказки, музыкальные постановки; спектакль-шоу ростовых кукол; молодецкие забавы, игры, хороводы; конкурс «Музейный снеговик», благотворительная акция «С любовью из кремля», в ходе которой созданные во время мастер-классов открытки и сувениры отвезут в детские дома 31 декабря и 7 января.

В атриуме пройдет фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Быть волшебником легко». В праздничные дни будет усилен экскурсионный штат музея Тульский кремль студентами педагогического университета. А ещё в кремле запланировано строительство самой большой деревянной горки для катания.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:50 +4
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