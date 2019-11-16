Шеф Константин Ивлев снимает программу в Туле для своего канала

Фото из архива Myslo.

С самого утра знаменитый на всю Россию шеф-повар гуляет по Туле и собирает материал о нашем городе.

Прогулки по Туле Константин Ивлев начал с Фрунзенской ярмарки, о чем рассказал в своем инстаграме:

- Суббота, раннее утро, Тула. Центральный рынок на Фрунзенской... Ходим, смотрим... Много чего хорошего, интересного, вкусного. Помимо труселей есть соответственно и еда. Всё как мы любим. Сейчас всё заснимем, и вы обязательно это сможете увидеть на Ивлев Шеф Канал, только там!

Напомним, что в августе кулинар и ведущий популярного шоу «На ножах» приезжал в Тулу в рамках гастрономического тура, цель которого – составить «кулинарный портрет» городов России. Тогда Ивлев приготовил для туляков вагу с креветками. И дал интервью нашему изданию.