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Шеф Константин Ивлев снимает программу в Туле для своего канала
Фото из архива Myslo.

Шеф Константин Ивлев снимает программу в Туле для своего канала

С самого утра знаменитый на всю Россию шеф-повар гуляет по Туле и собирает материал о нашем городе.

Прогулки по Туле Константин Ивлев начал с Фрунзенской ярмарки, о чем рассказал в своем инстаграме:

- Суббота, раннее утро, Тула. Центральный рынок на Фрунзенской... Ходим, смотрим... Много чего хорошего, интересного, вкусного. Помимо труселей есть соответственно и еда. Всё как мы любим. Сейчас всё заснимем, и вы обязательно это сможете увидеть на Ивлев Шеф Канал, только там!

Напомним, что в августе кулинар и ведущий популярного шоу «На ножах»  приезжал в Тулу в рамках гастрономического тура, цель которого – составить «кулинарный портрет» городов России. Тогда Ивлев приготовил для туляков вагу с креветками. И дал интервью нашему изданию.

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