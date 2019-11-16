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«Тулица» проиграла «Липецку» в матче регулярного Чемпионата России

«Тулица» проиграла «Липецку» в матче регулярного Чемпионата России

Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу волейбольного клуба «Липецк».

15 ноября в Волгодонске состоялись очередные матчи II тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». «Тулица» встречалась с ВК «Липецк».

В первой партии развернулась настоящая битва. Ни одна из команд не хотела уступать. В итоге судьбу сета решил тай-брейк, в котором сильнее оказалась команда Липецка — 27:25. Вторую и третью партии «Тулица» тоже уступила — 15:25 и 20:25 соответственно.

Александр Перепелкин, главный тренер ВК «Тулица»:

Александр Перепелкин

«Липецк» хорошо играл сегодня. Переиграл нас практически во всех элементах. Конечно, более или менее равная борьба была в первой партии, но в концовке соперник оказался сильнее. Есть моменты, которые, да, очевидные, проблемные в нашей команде, стараемся исправить их. Только начало чемпионата. Конечно, в таких важных играх надо проявлять больше мастерства и характера, что нам сегодня сделать не удалось.

 

Александр Перепелкин отметил, что в каждой игре очень важна поддержка на трибунах. А в Волгодонске на трибунах было человек 30 — и это в игре, где сражались две команды, которые претендуют на попадание в первую четверку.

- Уверен, если бы матчи проходили либо в Липецке либо у нас в Туле, то были бы полные залы, была бы поддержка. 30 человек в зале — это неправильно для развития волейбола.

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