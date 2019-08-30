Интервью: Шеф Ивлев о халтурщиках, русских креветках и пряниках

Авторы: Екатерина Исаева и Юлия Королева.

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев посетил пряничную столицу в рамках гастротура. Myslo пообщался с главным по «Адской кухне» и узнал, какой он на самом деле.

Тула стала четвертым городом в гастротуре Константина Ивлева и его команды. Цель тура — составить «кулинарный портрет» российских городов.

В каждом городе шеф Ивлев знакомится с местными кулинарными достопримечательностями, пробует местную еду. И, конечно, готовит, угощая всех желающих.

Фудтрак Константина Ивлева расположился в Туле на Казанской набережной. О приезде главной кулинарной звезды в наш город мало кто знал заранее, но буквально за считаные часы на набережной собралась толпа — не протолкнуться. Оказалось, поклонников у шефа в нашем городе прилично.

Мы застали Ивлева за работой — он готовил в своем фудтраке на базе «Газели». Там обустроена профессиональная кухня, которая может автономно работать в полевых условиях. Он угостил туляков рагу с креветками и кабачками и смузи. Стоп! Какими еще креветками? Мы же только что говорили, что в своем гастротуре шеф готовит из местных продуктов… Впрочем, шеф нам сейчас сам всё объяснит.

– Почему Тула?

– Мы не могли проехать мимо! Потому что Тулу мы любим не только из-за того, что это тульские пряники. Это красивый исторический город, потрясающие люди, и главное – это шикарные местные фермерские продукты.

— Константин, в одном из интервью Вы говорили, что Ваша передача нацелена на борьбу с халтурщиками от кулинарии. Отдача есть? После Ваших передач халтуры становится меньше?

– Халтурщиков на Руси всегда было много, и меньше их, думаю, не будет, — говорит Ивлев. — Но люди, как минимум, стали разборчивее: задумываются, куда они идут, за что платят деньги. Да и сами халтурщики становятся более осторожными и реже открывают разные фиговые заведения.

Константин — человек открытый и простой. Шоу уже приучили зрителя к его манере общаться и регулярное «запикивание» его эмоций воспринимают совершенно нормально. На интервью в Туле у Ивлева тоже нет-нет да и проскакивало крепкое словцо, уже, соответственно, без привычного «пи-и-и»)). Интересно, когда он кроет всех в передачах, это элемент шоу или от души идет? По словам Константина, это всё от желания сделать лучше любой ценой.

– Я один из тех шефов, которые изменили мнение людей о поварах. Еще со времен СССР живы стереотипы, что повар – это алкоголик, несун, вор, дебошир. И я вместе с плеядой коллег — нас порядка двенадцати шефов — 15 лет потратил на то, чтобы изменить это отношение. Люди стали уважать нас, а мы — их. Мы учим, как надо готовить и как надо относиться к профессии. Страна наша большая, сложно сразу получить результат. Но у нас есть желание, напор, и мы дальше продолжаем творить и менять этот мир.

– От тульских ресторанов поступают заявки?

– Да, поступают. Кстати, именно с Тулой у меня связан один интересный случай. Лет шесть назад меня пригласили сюда открывать один ресторан, побыть, скажем так, свадебным генералом. Мы сюда приехали. Мне захотелось поесть, но не в том ресторане, который открывали, а в другом. Мне посоветовали одно заведение как крутое. Захожу, подходит ко мне девушка. Я беру у нее меню, открываю и – мать моя женщина! — смотрю, там мое изображение и надпись: «Меню от Константина Ивлева». Говорю официантке: «Позовите мне директора». Она: «А кто его спрашивает?» Отвечаю: «Ты что? Это я и спрашиваю». Директор извинился: «Я просто Ваш поклонник, мне так нравится Ваше творчество! Я своего повара постоянно отправляю в Ваши рестораны, чтобы он там пробовал блюда, а потом их готовил». Ну неужели нельзя просто мне позвонить, написать? Я принимаю учеников, деньги они не платят. Я тому директору так и сказал: «Есть ко мне очередь, вставайте в нее, и пусть будет так, нежели как у вас, всё через жопу». А вообще то, что в этом ресторане готовили, это просто трындец, это не имело ко мне никакого отношения.

— Расскажите о своем гастротуре.

– Идея гастротура в том, что нам очень интересны местные продукты. Езжу по городам, смотрю, что там производят, что едят, какие там фермеры, местные кулинарные «бренды», фуд-подарки. Сейчас направление гастропутешествий сильно выросло. Наши люди начали ездить внутри страны – это туры выходного дня или даже недельные. Из любого города всегда можно что-то привезти.

Мне, например, всегда интересно купить в качестве вкусного сувенира соль, мёд, варенье, настойку какую-нибудь, шоколадное масло, тот же тульский пряник.

Это лучше, чем везти барахло, которое потом окажется на помойке или, в лучшем случае, на лоджии. Гораздо круче попробовать, съесть, а потом для себя определиться — поеду я еще в этот город или нет, буду ли его советовать другим.

Вот в этом и есть основа моего гастротура. Мы покажем на своих каналах и в социальных сетях — вот есть города, в которых интересные «специалитеты». Тула уже четвертый город. И мне ужасно приятно, что пока еще нигде нам не попадалось никакой херни!

— Как выбираете рецепты для каждого региона?

– Всё рождается на месте исходя из того, что мы купим в городе.

— Расскажите о том, что Вы готовили в Туле.

– Мы приехали к вам из Калуги. Там есть хозяйство, где выращивают креветок. С утра я готовил на завтрак калужанам русские блины из русских креветок. У меня осталось немного, я привез их к вам. Плюс мы заехали на ваш Центральный рынок, купили ягоды (местные малину и ежевику), йогурт, баночку тверского варенья. Еще мы купили местных кабачков, лук и чеснок. Я приготовил смузи и рагу из креветок и кабачка.

— Побаиваются Вас продавцы, когда Вы закупаетесь на городских рынках?

– Ну, есть немного. Это с теликом связано — насмотрятся шоу, и напряженность, конечно, есть. К тому же я мужчина неслабый такой, но ведь у меня нет идеи взять и всех «крошить». В жизни я довольно справедливый человек, при всех своих бурных эмоциях. Но желания взять кого-то просто так и «зачухать» нет! Ни в жизни, ни в профессии. А про страх скажу так: если люди хорошо делают свое дело, значит, им бояться нечего. А если есть «маленький жим-жим», значит, тут что-то не то.

– Пряников-то увезете из Тулы?

– Конечно! Мне тут столько пряников надарили, благо – у меня большая команда, каждый привезет пряник домой.

...К слову, о тульских пряниках еще до приезда в наш город шеф Ивлев знал уже многое. К примеру, то, что они бывают с повидлом и со сгущенкой. Так вот, своей команде он посоветовал только повидло: «Оно немного кисленькое, уравновешивает сладость пряничного теста».

– А еще что купите с собой?

– По дороге что-нибудь сообразим. Сейчас в соцсетях популярен флешмоб «купи у бабушки». А я начал флешмоб «купи у фермера» (смеется). Фермеры тоже разные ведь. Есть в хорошем смысле «больные на голову», любящие свое дело люди. Их и нужно продвигать. А есть такие негодяи, кто под маркой фермерства делает халтуру. С таким флешмобом люди сами поймут – где честно, а где нет.

– Хотите всех разоблачить?

– Цели такой нет. Я не меняю мир, я меняю жизнь вокруг себя. Начинаю со своей семьи, своей команды. И так должен делать каждый. Тогда всё будет хорошо!

Константин попрощался с туляками и намекнул, что скоро приедет в наш город снова, чтобы устроить «адскую кухню» в одном из тульских ресторанов. Ждем!

досье Myslo

Константин Витальевич Ивлев, российский шеф-повар и телеведущий.

Родился 12 января 1974 года в Москве.

Учился в ПТУ №19 по специальности повар. В ресторанном бизнесе с 1993 года. С 1997-го работал шеф-поваром в ресторанах «Репортер», Luciano, «Ностальжи», VIP-21, «Бульвар», In Vino, «Пуазон», L`Etranger, Zebra Square, GQ-bar, Sheraton Palace Hotel, «Парус», бренд-шефом компании Ginza Project.



Прошел профессиональные стажировки в школе Vatel (Франция), в ресторане Edsbaka Krog, удостоенном 2-х звёзд в гиде Мишлен (Швеция), в Институте говядины (США), в ресторане Arzak Хуана Марии Арзака, удостоенном 3-х звёзд в гиде Мишлен (Испания).



Возглавляет Федерацию профессиональных поваров и кондитеров России, член Французской гильдии гастрономов Chaine des Rotissers.



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