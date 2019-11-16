Жители Кимовска остались без воды

В городе частично нарушено холодное водоснабжение. В зоне отключения - более 700 домов.

16 ноября в оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступило сообщение о частичном нарушении холодного водоснабжения в Кимовске.



В зону отключения попало более 700 домов различной этажности.

Причина — порыв трубопровода в колодце диаметром 300 мм.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.



На месте происшествия работает оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

На портале правительства Тульской области появилось обращение к жителям города Кимовска:

- В связи с проведением работ по ликвидации порыва водовода в районе ул. Некрасова, водоснабжение города будет приостановлено до завершения ремонтно-восстановительных работ. Администрация муниципального образования Кимовский район приносит извинения за доставленные неудобства.

Жителей призывают закрыть краны во избежание утечки, предупредить о полученной информации соседей и знакомых.