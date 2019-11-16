Жители Кимовска остались без воды
В городе частично нарушено холодное водоснабжение. В зоне отключения - более 700 домов.
16 ноября в оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступило сообщение о частичном нарушении холодного водоснабжения в Кимовске.
В зону отключения попало более 700 домов различной этажности.
Причина — порыв трубопровода в колодце диаметром 300 мм.
На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.
На месте происшествия работает оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.
На портале правительства Тульской области появилось обращение к жителям города Кимовска:
- В связи с проведением работ по ликвидации порыва водовода в районе ул. Некрасова, водоснабжение города будет приостановлено до завершения ремонтно-восстановительных работ. Администрация муниципального образования Кимовский район приносит извинения за доставленные неудобства.
Жителей призывают закрыть краны во избежание утечки, предупредить о полученной информации соседей и знакомых.
В случае происшествия или ЧС обращайтесь в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного 112 и 101.