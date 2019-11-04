При въездах в Тульскую область установят новые стелы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году одна стела появится на границе с Калужской областью, а до конца 2020 года установят еще три.

В конце октября завершились работы по установке новой стелы «Тульская область» на автомобильной дороге федерального значения М-4 «Дон». Стела расположена на границе с Московской областью. Это вторая установка такого образца: первая располагается на автодороге М-2.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, до конца года планируется установить аналогичную стелу на автомобильной дороге федерального значения «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» (граница с Калужской областью).

В 2020 году появится еще 3 стелы: на границе с Орловской областью (автодорога «Калуга — Перемышль — Белев — Орел», 133 км); Калужской областью («Калуга — Перемышль — Белев — Орел», 43 км); Московской областью (автодорога «Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево», 112 км).