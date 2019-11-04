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Первую официальную музейную кошку в Туле назвали Музой
Фото из архива Myslo.

Первую официальную музейную кошку в Туле назвали Музой

Напомним, она живет в Тульском музее изобразительных искусств.

Первую официальную музейную кошку в Туле назвали Музой. Такое имя для четвероногого хранителя Тульского музея изобразительных искусств выбрали жители города. Вскоре кошечка получит и паспорт.

Напомним, котенка подкинули под двери музея в сентябре. В официальные коты его посвятил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Нестандартная церемония состоялась на встрече Пиотровского с творческой молодежью в атриуме Тульского кремля.

Юные туляки смастерили для Музы домик — теплый и уютный.


Фото Тульского музея изобразительных искусств.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:39 +6
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