Фото из архива Myslo.
Первую официальную музейную кошку в Туле назвали Музой
Напомним, она живет в Тульском музее изобразительных искусств.
Первую официальную музейную кошку в Туле назвали Музой. Такое имя для четвероногого хранителя Тульского музея изобразительных искусств выбрали жители города. Вскоре кошечка получит и паспорт.
Напомним, котенка подкинули под двери музея в сентябре. В официальные коты его посвятил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Нестандартная церемония состоялась на встрече Пиотровского с творческой молодежью в атриуме Тульского кремля.
Юные туляки смастерили для Музы домик — теплый и уютный.
Фото Тульского музея изобразительных искусств.
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