Фото из архива Myslo.

Напомним, она живет в Тульском музее изобразительных искусств.

Первую официальную музейную кошку в Туле назвали Музой. Такое имя для четвероногого хранителя Тульского музея изобразительных искусств выбрали жители города. Вскоре кошечка получит и паспорт.

Напомним, котенка подкинули под двери музея в сентябре. В официальные коты его посвятил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Нестандартная церемония состоялась на встрече Пиотровского с творческой молодежью в атриуме Тульского кремля.

Юные туляки смастерили для Музы домик — теплый и уютный.



Фото Тульского музея изобразительных искусств.