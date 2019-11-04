Тульский театр поздравил Ольгу Красикову премьерой нового спектакля

Давали комедию в итальянском стиле «Дети понедельника или очень трудный день».

Хотя по званию Ольга Красикова и заслуженная, но для Тулы-то она давно народная. И у каждого поколения зрителей – своя. Для кого-то неприкаянная, ранимая Гитель из «Двое на качелях», или Элиза Дулиттл из «Пигмалиона», а из нынешнего репертуара – путешественница во времени Анфиса в ироничной пьесе Олега Богаева «33 счастья». Ну и конечно Инга из «Соловьиной роли», Джульетта, о которой мечтают все актрисы, а вот сыграть дано лишь избранным.

Не зря в финале премьерного спектакля, когда дошло дело до поздравлений, мужской хор театра (Дмитрий Краснов, Алексей Емельянов, Юрий Богородицкий) исполнил на свой манер неумирающий канкан из Кальмана:

– Без Ольги жить нельзя в театре, нет!

А виновница торжества сидела в королевском кресле и внимала всем этим признаниям в любви в свой адрес. Переполненный зал как всегда награждал бурей оваций, а сама Ольга Красикова, выйдя к микрофону, в очередной раз призналась в любви тульским зрителям и к тульскому театру, где она состоялась как актриса. Это ведь действительно так. Тула любит Красикову за то, что и Красикова любит Тулу.

А в следующем году, как рассказала сама Ольга Анатольевна, будет еще один юбилей – сорок лет, как она впервые вышла на тульскую сцену.

Шекспировская Джульетта, кстати, появляется и в «Детях понедельника».

– Ромео, как мне жаль, что ты Ромео!

Отринь отца да имя измени,

А если нет, меня женою сделай,

Чтоб Капулетти больше мне не быть…

Эти наполненные страданиями признания юной влюбленной девушки вдохновенно произносит ушлая школьница Бьянка (Юлия Школьникова), пока где-то рядом таскают с места на место труп. Ну а как без трупов! Во-первых, мафия, а у нее свои причуды. Во-вторых, итальянская комедия положений. А в-третьих, это всегда смешно.

Бьянка в этой истории – племянница хозяйки дома Паолины. Той самой, которую играет Ольга Красикова. Скучающей, сующей везде свой любопытный нос домохозяйки, для которой все происходящее вокруг неожиданно становится продолжением бесконечных телесериалов. При этом наблюдать за событиями в доме значительно интереснее, чем за похождениями картонным донов Хуанов. Ведь здесь все непредсказуемо как в самой жизни, а может даже и круче. Есть даже бандитто-гангстеритто – крестный отец местной мафии Марчелло (Андрей Сидоренко), попадающий, как и все мы, под обаяние телезрительницы-домохозяйки Паолины.

Фабрицио (Дмитрий Чепушканов) ждет Джулию (Лариса Киеня), чтобы пройти собеседование для новой работы. А Лоренцо (Сергей Сергеев) ждет Коломбину (Марина Борисова), с которой переписывался на сайте знакомств. Но Коломбина оказывается сестрой местного главаря мафии, и Лоренцо слегка сдрейфил. Он выдает за себя Фабрицио, а сам вынужден вместо друга производить впечатление на его будущего работодателя. Даже пересказать все происходящее – уже клубок событий, интриг и противоречий. А в них еще вынуждена как-то разобраться ревнивая жена Фабрицио Сюзанна (Мария Соловьева), неожиданно вернувшаяся домой.

Несмотря на итальянские страсти, автор пьесы наш человек – нижегородский драматург Иван Алифанов. По его словам, он писал историю о настоящей мужской дружбе, в Туле же получилось – о любви, что тоже правильно. Алифанов присутствовал на премьере, и признался, что его впечатлило все увиденное:

Иван Алифанов – Из тех постановок, которые я видел, эта мне нравится больше всего. Пьеса была написана в 2018 году. Ее поставили уже в семи театрах, и есть еще четыре-пять постановок в провинции. В Туле очень профессиональная режиссура, прекрасные костюмы. Нравятся актерские работы. Фабрицио вообще типичный итальянец. Единственное, тульские девушки все-таки для итальянок слишком красивые. Я написал эту пьесу сразу после того, как приехал из Италии – из Римини, где происходит действие. Так что она наполнена атмосферой эой прекрасной страны. На мой взгляд, настоящая комедия положений и не может быть на нашем материале, только на заграничном.

Судя по аплодисментам в финале, зрителям итальянская история с красивыми тульскими девушками понравилась. Тем более, что одним из главных действующих лиц спектакля была актриса, без которой жить нельзя в театре, нет! Уж в тульском – однозначно.