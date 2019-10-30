Игра-фотожаба: Как будет выглядеть тульский «белый дом» с заборчиком

Аналогичный фотопроект — Как будет выглядеть тульский «белый дом» в сайдинге — очень понравился пользователям. И эту идею читатели предложили использовать по теме «В Туле идет «бессмысленная и беспощадная установка заборов».

Итак, используем логический приём доведение до абсурда и озаборим самые известные в Туле здание и площадь. Предупреждаем, это не фейковая новость, а предположения фоторедакторов и чудесные возможности Adobe Photoshop.

Итак, «белый дом» на пл. Ленина 1983 года постройки. Однажды мы его уже «одевали» с помощью Adobe Photoshop в сайдинг. А теперь поставим вокруг заборчик.

Тяните за «бегунок»!

А если этот забор вам показался слишком глухим, попробуйте этот:

А теперь поиграем в игру «поставь заборчик – снеси заборчик»: