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Игра-фотожаба: Как будет выглядеть тульский «белый дом» с заборчиком
Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина, Photoshop-фантазии Игоря Королева.

Игра-фотожаба: Как будет выглядеть тульский «белый дом» с заборчиком

По предложению читателей мы «установили ограждения» известному зданию Тулы с помощью Photoshop. И «убрали» их с улиц. Попробуйте так же!

Аналогичный фотопроект — Как будет выглядеть тульский «белый дом» в сайдинге — очень понравился пользователям. И эту идею читатели предложили использовать по теме «В Туле идет «бессмысленная и беспощадная установка заборов».

Итак, используем логический приём доведение до абсурда и озаборим самые известные в Туле здание и площадь. Предупреждаем, это не фейковая новость, а предположения фоторедакторов и чудесные возможности Adobe Photoshop.

Итак, «белый дом» на пл. Ленина 1983 года постройки. Однажды мы его уже «одевали» с помощью Adobe Photoshop в сайдинг. А теперь поставим вокруг заборчик.

Тяните за «бегунок»!

А если этот забор вам показался слишком глухим, попробуйте этот:

 

А теперь поиграем в игру «поставь заборчик – снеси заборчик»:

 

 

 

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