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Погода в Туле 30 октября: порывистый ветер, мокрый снег и заморозки

Погода в Туле 30 октября: порывистый ветер, мокрый снег и заморозки

Синоптики обещают облачность с прояснениями и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшие осадки, мокрый снег, дождь (до 3 мм за сутки).

Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от -1 до +4. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +3
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