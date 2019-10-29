Погода в Туле 30 октября: порывистый ветер, мокрый снег и заморозки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшие осадки, мокрый снег, дождь (до 3 мм за сутки).

Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от -1 до +4. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.