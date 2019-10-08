Путепровод на проспекте Ленина в Туле находится в ужасном состоянии

Очень старый, очень страшный

Орловскому путепроводу на проспекте Ленина в Туле 52 года. Возраст для моста непростой, особенно если учесть, что сооружение последний раз реконструировали почти четверть века назад, в 1995 году.

Собственно, по нему это очень и очень заметно. Боковые (так называемые «шкафные» стенки) — развалились от слова совсем.

Орловский путепровод. Построен из железобетона в 1967 году. Длина — 34,18 м.

Снизу капает на дорогу, а значит, гидроизоляция путепровода нарушилась. Основания пешеходных дорожек тоже выглядят жутковато.

Страшно, если он рухнет. Но не менее пугающе выглядит вариант закрытия моста на ремонт. Орловский путепровод является фактически единственной артерией, соединяющей южную часть Тулы с центром.

А другие мосты как?

О мостах, к слову, вспоминали накануне на совещании у губернатора. Главе региона доложили, что в Туле 31 мостовое сооружение, половина — в предаварийном состоянии. Для обслуживания мостов и поддержания их в технически исправном состоянии создана специальная бригада на базе муниципального предприятия. С 1 ноября 2019 года она начнет работу.

С мостами в Туле всегда было плоховато. И если строительство II очереди Восточного обхода опасений не вызывает (всё ж новое!), то большинство остальных сооружений нуждаются в срочном ремонте.

Баташевский мост сейчас открыт для движения транспорта весом до 3,5 т. Большегрузы по нему не пускают. К 5 ноября городские власти обещают заключить контракт на реконструкцию моста.

А вы знали, что некоторые тульские мосты задумывались как временные, но так и остались стоять до сих пор? 34 года простоял до реконструкции начала 2000-х «временный» Демидовский путепровод. Баташевский и Привокзальный мосты (через Воронку на Красноармейском проспекте) тоже были построены как временные. Но стоят до сих пор. Кстати, два этих тульских моста с самого начала имели ограниченную грузоподъемность, а вот Баташевский реально закрыли для грузовиков только сейчас.

Разработанный еще в 2011 году проект по реконструкции дряхлой Демидовской плотины, а точнее, Демидовского моста, сейчас актуализируют. Еще бы, почти 10 лет прошло! Реконструкцию сооружения планируют начать весной 2020 года.

По Московскому путепроводу заложено финансирование на 2020 год — на разработку проекта реконструкции и ремонта. Сама же реконструкция, естественно, случится позже.

Березовые доски и деревянные пеньки:

как раньше в Туле мосты строили

Много лет назад довелось пообщаться с бывшей сотрудницей «Дормостстроя» — предприятия, которое в Туле ухаживало за мостами и даже возводило их. Она рассказала, что большинство мостовых сооружений в городе-герое строили не по стандартам. Например, балки для мостов должны изготавливать только на специализированных предприятиях. А балки, к примеру, для Демидовского путепровода доверили изготовить Ломинцевскому железобетонному заводу — неспециализированному предприятию.

Защитный слой бетона на балках этого путепровода не дотягивает до 2 см, как это было положено по стандартам тех лет. А по новым требованиям — тем более. И сам бетон, как впоследствии выяснилось, был некачественным.

Гидроизоляция таких временных сооружений, как Демидовский путепровод, Баташевский и Привокзальный мосты, тоже оставляла желать лучшего: раньше применяли рубероид, который через 20-30 лет просто рассыпается. Мосты же стоят гораздо дольше.

Еще один сотрудник «Дормостстроя» поделился историей, как Демидовский мост готовили к 850-летию Тулы в далеком 1996-м году.

«В 90-х за тульскими мостами и путепроводами никакого почти ухода не было. Ремонтировали всё спонтанно, неорганизованно и некачественно. В 1996 году, накануне 850-летия Тулы, нам дали указание подлатать Демидовский путепровод. На него выделили 22 балки, которые необходимо было срочно заменить.

Срок поставили нереальный — важнее было успеть к празднованию городского юбилея, а не сделать хорошо. Естественно, времени не хватило (нужно было успеть к празднованию), и мы положили только семь. Одна из аварийных балок, сделанная в виде буквы Т в сечении, до того разрушилась, что одно ее „крыло“ просто в прах рассыпалось. А работы уже свернули. Я побоялся всё так оставлять, подставил… деревянный чурбан. И каждое утро ходил смотреть, ничего ли там не рухнуло...

Пешеходные дорожки на мостах должны быть уложены плитами (а под ними уже кабель и всякие другие коммуникации), сверху должен быть слой бетона, а уже потом — асфальт. А на Демидовском путепроводе вместо бетонных плит были уложены… березовые доски. Я не знал что делать. Трудно было что-то сдвинуть с мертвой точки. Когда начальство приказывает — спорить бесполезно.

В том же юбилейном для Тулы 1996-м, когда Демидовский путепровод отремонтировать не успели, строителям дали указание заменить балки на Рязанском путепроводе, хотя там этого не требовалось: путепровод почти новый. Но по указанию руководства балки все-таки заменили».