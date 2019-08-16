Проект ремонта путепровода в тульском Заречье обойдется в 29,5 млн рублей

Фото из архива Myslo.

После случая с Баташевским мостом Myslo провел свой рейд: мы визуально осмотрели, в каком состоянии находятся мостовые сооружения в Туле. Страшнее всего выглядит Московский путепровод на ул. Октябрьской.

По итогам рейда мы направили запрос в администрацию города. И вот, что нам ответили.

В официальном ответе властей сообщается, что обследования и осмотры мостовых сооружений в городе проводят ежегодно, в частности, сотрудники администрации Тулы при участии специалистов ГАУ ТО «Проектная контора» устроили проверку мостов в текущем месяце. Рейд еще не окончен. По его итогам подготовят акты с результатами и определят, какие мероприятия нужны для устранения дефектов.

- В настоящее время в стадии заключения находится муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации проектной документации на реконструкцию Демидовского моста, также ведется подготовка необходимой документации для проведения электронного аукциона и заключения муниципального контракта на право выполнения работ по разработке проектной документации на ремонт Московского путепровода, — сообщает администрация.



Вот так выглядел Московский путепровод по состоянию на 23 июля 2019 года.

Проектные работы планируется выполнить в 2020 году, строительно-монтажные — в 2021 году. В текущем году запланирован ремонт пешеходной части Московского путепровода.

Стоимость контракта на реконструкцию Демидовского моста через Тулицу составляет 6,7 млн рублей.

Стоимость разработки проекта на ремонт Московского путепровода в соответствии с полученными коммерческими предложениями — 29,5 млн рублей. Отмечается, что финансирование данных работ проводится за счет средств местного бюджета.

Демидовский мост. Находится на ул. Епифанской, пролегает через Тулицу. Длина - 44,96 м, выполнен из железобетона. Был построен в 1971 году.

Московский путепровод. Находится на ул. Октябрьской, пролегает через железную дорогу. Длина - 190,8 м, выполнен из железобетона. Построен в 1961 году, реконструирован в 1994 году.