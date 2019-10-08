Туалет на Московском вокзале станет бесплатным для всех

Фото с сайта tutu.ru.

В 2020 году туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах России станут бесплатными. А это 344 вокзала, которыми управляет Дирекция железнодорожных вокзалов.

Об этом сегодня со ссылкой на начальника организации Георгия Геворкяна сообщило издание «Гудок». Такое решение было принято после обращения граждан, которые жаловались на платное посещение туалетов. При этом финансовые проверки показали, что, несмотря на взимание платы, на некоторых вокзалах туалеты всё равно были убыточными. Решено было вовсе отказаться от платы за эту услугу.

На данный момент на 80 железнодорожных вокзалах страны вход в туалеты уже стал бесплатным, но Тула в это число не входит.

На нашем Московском вокзале сходить по нужде и ничего не платить можно будет с 1 января 2020 года.

Сейчас бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут пассажиры, у которых есть билет на поезд, а также дети до пяти лет, инвалиды и льготники.