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Туляки просят решить судьбу бомжа в Болдинском сквере

Туляки просят решить судьбу бомжа в Болдинском сквере

«Да заберите его уже кто-нибудь!» – пишут наши читатели.

В редакцию пришло письмо за подписью Ларисы Поповой, Ирины Подгурской и Веры Ильичевой:

– В начале осени у вас была статья «Скверная история» Сергея Старикова про тульского бомжа Владимира Косова. О том, как он выживает в Болдинском сквере на скамейке. Обращаемся к вам от имени всех неравнодушных туляков! Мы ежедневно видим в сквере этого мужчину. После статьи в «Слободе» в его судьбе ничего не изменилось. Как сидел на скамейке, так и сидит.

Граждане помогают ему как могут: кормят горячей едой, приносят теплую одежду. Но он замерзает! Гибнет на глазах у всего города!

Прошлой зимой из-за мороза он уже лишился части ступни и превратился в инвалида. Все пытаются ему помочь, кроме социальных служб. Там говорят, что он сложный: ругается, выпивает. Но это не причина отказывать ему в помощи. Человек выживает как может! У него нет возможности даже к батарее отопления прислониться, его всюду гонят. Да он уже никуда и не идет. В приют на Агеева его брать отказываются, так как нет мест. Мы очень просим вас не бросать Владимира! Он не безнадежный, не буйный, у него есть паспорт, есть пенсия. Мы очень надеемся, что вам, журналистам, удастся достучаться до социальных служб.

Историю Владимира Косова мы рассказали 24 сентября. Прочитать ее можно здесь.

Владимир живет на скамейке в Болдинском сквере несколько месяцев. Ему 64, по его словам, на улицу его выперла родственница – за пьянство. В социальной гостинице на улице Агеева он уже бывал не раз, вылетел и оттуда.
 
Еще тогда, в конце сентября, он говорил, что с готовностью отправился бы в социальную гостиницу или интернат, если возьмут…
 
Директор Комплексного центра соцобслуживания Анатолий Борзов рассказывал, что Косов уже дважды был в их учреждении. В первый раз в марте: его водили по врачам и оформляли документы для дома-интерната.
 
– На тот период он был согласен, но потом начал «злоупотреблять», — объяснил Анатолий Борзов. — В результате 28 марта он от нас ушел. 15 апреля мы его нашли и доставили его в гостиницу, собираясь продолжить оформление в интернат. Но через неделю он снова запил, послал нас в известном направлении и снова ушел.
 
Анатолий Борзов пообещал, что мужчине снова предложат оформиться в интернат. Но конечный результат будет полностью зависеть от решения Косова.
 
Сегодня, 8 октября, мы снова связались с директором Комплексного центра соцобслуживания Анатолием Борзовым. Он сообщил, что за Владимиром Косовым они приезжали, но бездомный отказался от помощи, мол, «я тут в сквере за день больше зарабатываю, чем вы там за месяц!». 
 
 

Друзья, как вообще можно помочь человеку в таком случае? Есть идеи? Делитесь в комментариях!

 

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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:30 +6
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