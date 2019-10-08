Туляки просят решить судьбу бомжа в Болдинском сквере
«Да заберите его уже кто-нибудь!» – пишут наши читатели.
В редакцию пришло письмо за подписью Ларисы Поповой, Ирины Подгурской и Веры Ильичевой:
– В начале осени у вас была статья «Скверная история» Сергея Старикова про тульского бомжа Владимира Косова. О том, как он выживает в Болдинском сквере на скамейке. Обращаемся к вам от имени всех неравнодушных туляков! Мы ежедневно видим в сквере этого мужчину. После статьи в «Слободе» в его судьбе ничего не изменилось. Как сидел на скамейке, так и сидит.
Граждане помогают ему как могут: кормят горячей едой, приносят теплую одежду. Но он замерзает! Гибнет на глазах у всего города!
Прошлой зимой из-за мороза он уже лишился части ступни и превратился в инвалида. Все пытаются ему помочь, кроме социальных служб. Там говорят, что он сложный: ругается, выпивает. Но это не причина отказывать ему в помощи. Человек выживает как может! У него нет возможности даже к батарее отопления прислониться, его всюду гонят. Да он уже никуда и не идет. В приют на Агеева его брать отказываются, так как нет мест. Мы очень просим вас не бросать Владимира! Он не безнадежный, не буйный, у него есть паспорт, есть пенсия. Мы очень надеемся, что вам, журналистам, удастся достучаться до социальных служб.
Историю Владимира Косова мы рассказали 24 сентября. Прочитать ее можно здесь.
Друзья, как вообще можно помочь человеку в таком случае? Есть идеи? Делитесь в комментариях!