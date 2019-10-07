К концу октября в Туле и области должны завершить ремонт дорог

Тула. Одоевское шоссе. Подрядчик отремонтировал около 4 км дорожного покрытия.

На оперативном совещании у губернатора 7 октября обсуждали выполнение федеральных и местных программ ремонта дорог.

Дороги Тульской области

В Тульской области в 2019 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) отремонтировано свыше 198 км дорог, из них 154 км региональных и 44 км местных. На эти цели было выделено более 2,5 млрд. руб.

- В настоящее время весь объем ремонта, включая ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство искусственного освещения и светофорных объектов, выполнен. Идет приемка работ, - доложил Родион Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

«Тулаавтодор» в рамках государственного задания в 2019 году ремонтирует 54 объекта, в том числе 1 объект капитального ремонта, общей протяженностью 313 км. Плановый срок окончания работ – конец октября. Отставания от графика нет. Общий объем выполнения составляет 91%: завершены работы на 35 объектах общей протяженностью более 210 км. Продолжаются работы на 19 региональных объектах.

По муниципальным контрактам «Тулаавтодор» ремонтирует 249 участков местных дорог, из них на 211 объектах работы уже завершены. Общий объем выполнения составляет 91%.

Ямочный ремонт был выполнен на площади 16,5 тыс. кв м на 76 дорогах в 10 муниципальных образованиях. На эти цели израсходовано 20,6 млн. рублей из внебюджетных источников.

13 км автодорог запланировано построить в сельской местности в 6 муниципальных образованиях. Основной объем работа должен быть выполнен в IV квартале 2019 года. Родион Дудник заявил, что работы будут выполнены в срок.

Дороги города-героя Тулы

Их ремонтируют по трем программам – БКАД, региональной и муниципальной. Общий бюджет ремонта дорог в Туле составляет более 924 млн. руб.

- По БКАД в Туле запланирован ремонт 17 объектов общей протяженностью 21 км. Бюджет программы составляет 545 млн. руб. Работы на всех объектах выполнены и комиссионно приняты с участием жителей, - доложил ио главы администрации Тулы Дмитрий Миляев.

По региональной программе «Народный бюджет» в Туле планировали отремонтировать 7 дорог протяженностью 6 км за 26,8 млн. руб. Эти работы выполнены на 98,5%. Срок исполнения этого контракта – 15 октября 2019 года.

По муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» ремонтируют асфальтовое покрытие на 42 дорогах протяженностью 17 км. На это было заложено 168 млн. руб. Завершены работы на 39 объектах, на остальных будут окончены к 15 октября.

Еще 60 км дорог в частном секторе должны отсыпать щебнем за 80 млн. руб. Пока сделано половина объема, работы будут полностью завершены к концу года.

- Из 38 тротуаров общей протяженностью 17,5 км, которые ремонтируем по плану в этом году, полностью выполнены работы на 20. До середины ноября все работы будут выполнены, - обещал Дмитрий Миляев.

Ремонт и реконструкция мостов

Завершены работы по ремонту моста через реку Упа в Одоевском районе и моста через реку Мордвес в Веневском районе.

Продолжаются работы по ремонту моста через реку Сежа в Туле и моста через реку Плава в Плавском районе.

Реконструкция моста через Дон в Узловском районе выполнена на 90%. Работы планируется завершить до 1 ноября. Движение транспорта по мосту открыто 23 августа.

Реконструкция моста через реку Маловель в Одоевском районе выполнена на 35%, а моста через ручей в Туле на автодороге Тула-Яковлево - на 30 %. Обе реконструкции будут завершены в 2019 году.

На реконструкцию моста через реку Бобрик в Узловском районе заключен госконтракт, ведется согласование переноса коммуникаций.

На строительстве моста через реку Упу в Туле и путепровода через железную дорогу - II очередь Восточного обхода - выполнены подготовительные работы по мостовой части, по монтажу ливневой канализации, устройству земляного полотна, стабилизации грунта, а также работы по переустройству линий электропередач и линий связи. Это 50% от того, что запланировано сделать в этом году. Или 9,5% от общего объема работ. Строительство идет по графику.

- Какова ситуация с Баташевским мостом? Доложите о результатах мониторинга мостов в областном центре, - потребовал отчет у Миляева губернатор Алексей Дюмин.

По словам Миляева, Баташевский мост открыт для движения, выдерживает нагрузку в 3,5 т, поэтому большегрузный транспорт по нему не идет.

- К 5 ноября мы выйдем на заключение контракта по реконструкции данного моста, чтобы эксплуатировать его в полном объеме, - пояснил ио главы администрации. – Проект по реконструкции Демидовской плотины, разработанный в 2011 году, требует актуализации. Сейчас идут проектные работы по этому сооружению. В апреле 2020 года начнем реконструкцию плотины.

По Московскому путепроводу заложено финансирование на 2020 год – на разработку проекта ремонта и реконструкции.

Дмитрий Миляев напомнил, что в Туле 31 мостовое сооружение, половина их в предаварийном состоянии.

Для обслуживания мостов и поддержания их в технически исправном состоянии создана специальная бригада на базе муниципального предприятия. С 1 ноября 2019 года она начнет работу.

Освещение и остановочные павильоны

В целях повышения безопасности дорожного движения в 2019 году продолжена работа по устройству искусственного освещения в населенных пунктах. Из 19 объектов работы по устройству освещения завершены на 15 объектах. На оставшихся 4 объектах работы будут завершены до конца года.

Проведен аукцион на поставку 160 остановочных павильонов. В настоящее время производятся работы по установке павильонов на объектах ремонта и замене деформированных остановочных павильонов. Уже установлено 100 штук. Оставшиеся павильоны будут установлены до конца года.

Алексей Дюмин отметил положительные изменения по срокам ремонта:

- В прошлом году ремонт дорог по федеральным программам мы завершили к 1 ноября. В этом году – на месяц раньше. В течение октября нужно завершить дорожные работы по другим программам, а дороги к сельхозобъектам – до 1 декабря. В следующем году работы должны идти еще более оперативно.

Губернатор поручил правительству заключить соглашения с муниципалитетами по программе БКАД на 2020 год до 15 октября. Ответственным за исполнение поручения назначен замгубернатора Сергей Егоров.