Как идет строительство Восточного обвода в Туле: репортаж

Строительство второй очереди Восточного обвода начато 31 мая 2019 года. Сейчас на объекте ведется обустройство опор для расширения моста через реку Упу и путепровода через железнодорожные пути. Работы должны завершиться в 2020 году. Что готово на сегодняшний момент?

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:

Родион Дудник - По поручению губернатора мы приступили к строительству второй очереди Восточного обхода. В мае 2019 года был подписан государственный контракт между «Упрадором» и подрядчиком С-ДСУ-111. Восточный обход — один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Тулы. Его расширение необходимо с учетом перспективной застройки юго-восточной части города и появлении новых социальных объектов. Министерство контролирует все стадии строительства. Все строительно-монтажные работы должны быть завершены в течение 17 месяцев — то есть до октября 2020 года. Сейчас мы видим, что работы ведутся по графику.

На подходах к мосту со стороны улицы Рязанской к сегодняшнему дню уже выполнено 50% работ по монтажу ливневой канализации и устройству земляного полотна.

Руководитель проекта по строительству Восточного обхода, моста через реку и путепровода Александр Лямзенко рассказывает:

- На сегодняшний день отсыпано порядка 50% земляного полотна — это 40 тысяч кубометров грунта. Обустроено 700 м ливневой канализации — это примерно 55% от всего объема. Разбираем и готовим съезд к ЖК «Времена года», его должны сдать к концу месяца — пока на временной основе, впоследствии он будет обустроен уже на щебеночном основании.

По словам Александра Викторовича, из 11 необходимых для строительства переносов коммуникаций выполнено шесть (речь идет о переносах электросетей, водопровода, линий связи и других), остальные закончат к концу октября.

Параллельно ведется работа и на месте будущего моста и путепровода: обустроены фундаменты на 7, 8 и 9 опорах, демонтированы капители. На второй опоре уже введено шесть буронабивных свай — они уходят в землю на глубину 18,5 метров.

По словам строителей, непосредственно к установке моста строители приступят к следующем году. На этот год запланировано строительство опор, надвижка балок запланирована на 2020-й.

Работы ведутся вблизи реки, где вода пропитала глубокие слои грунта. Строители столкнулись со сложностями: растительный грунт планировалось снять на глубину 30 см, а на деле пришлось срезать местами до 2 метров грунта, чтобы добраться до стабильных грунтов, который не размывает вода.

Для того, чтобы стабилизировать основу будущей дороги, при строительстве Восточного обвода применяются современные технологии — геотекстиль. Это нетканый синтетический материал, который не дает грунтам уходить ниже и препятствует проникновению ненужной влаги.

Во сколько обойдется обвод?

Общая стоимость проекта составляет 793 млн рублей. 150 млн из них выделены из федерального бюджета. Однако смета будет скорректирована. По словам Родиона Дудника, в смете не был учтен парк «Патриот». Он был построен после разработки проектно-сметной документации по расширению Восточного обвода. По результатам корректировки станет понятно, увеличится ли сметная стоимость строительства и на сколько.

Каким будет новая часть обвода?

Протяженность нового участка составит 1,9 км, ширина — 9 м. Также на участке будет обустроен тротуар шириной 4,5 м.

В проекте предусмотрено создание разделительной полосы между двумя сторонами движения.

К октябрю 2020 года обвод должен «выйти» в Пролетарский район. По словам Дудника, параллельно со строительством обвода администрация Тулы разрабатывает проект по реконструкции транспортной развязки с учетом примыкания новой ветки обвода к пересечению улиц Ложевой, Металлургов.