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В Туле продолжают ремонт площади Победы: фоторепортаж

В Туле продолжают ремонт площади Победы: фоторепортаж

Вечный огонь на время работ пришлось отключить.

В Туле продолжается капитальный ремонт площади Победы. На данный момент снята значительная часть плиточного покрытия и идет разбор основания. Вечный огонь временно погашен, а 13 стел в честь городов-героев и четыре в честь оборонявших Тулу воинских частей — демонтированы.
 
Напомним, в ходе работ планируется заменить плиточное покрытие на территории более 2 тысяч квадратных метров, сделать новое бетонное основание и отремонтировать постаменты городов-героев. При этом плитка повторит цвета георгиевской ленты.
 
Ремонт площади будет проводиться в два этапа. Первый завершится ко Дню обороны Тулы, второй начнется в апреле 2020 года. Общая стоимость работ составит около 25 млн рублей.
 
Проект благоустройства площади Победы обсуждался совместно с ветеранами.
 
Галерея
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 1
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 2
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 3
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 4
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 5
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 6
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 7
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 8
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 9
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 10
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 11
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 12
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 13
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 14
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 15
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 16
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 17
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 18
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 19
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 20
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 21
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 22
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 23
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 24
В Туле продолжают ремонт площади Победы, Фото: 25
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:16 +4
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