В Туле продолжают ремонт площади Победы: фоторепортаж

В Туле продолжается капитальный ремонт площади Победы. На данный момент снята значительная часть плиточного покрытия и идет разбор основания. Вечный огонь временно погашен, а 13 стел в честь городов-героев и четыре в честь оборонявших Тулу воинских частей — демонтированы.

Напомним, в ходе работ планируется заменить плиточное покрытие на территории более 2 тысяч квадратных метров, сделать новое бетонное основание и отремонтировать постаменты городов-героев. При этом плитка повторит цвета георгиевской ленты.

Ремонт площади будет проводиться в два этапа. Первый завершится ко Дню обороны Тулы, второй начнется в апреле 2020 года. Общая стоимость работ составит около 25 млн рублей.

Проект благоустройства площади Победы обсуждался совместно с ветеранами.