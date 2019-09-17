В Тулу привезли Кубок Гагарина: фоторепортаж

Тульским любителям хоккея выпал уникальный шанс воочию увидеть легендарный Кубок Гагарина. Трофей вручается победителю Континентальной хоккейной лиги и является переходящим. Нынешнем обладателем приза является московский ЦСКА. Именно эта команда выиграла Кубок в прошлом сезоне.

В Туле Кубок Гагарина представили публике в Атриуме кремля. Десятки поклонников хоккея пришли прикоснуться к хоккейной истории. Отметим, что в основном это были мальчишки. В Атриум пришли и давние знакомые Myslo — юные хоккеисты из ледового дворца «Тропик». Ребята всей командой сделали фото у Кубка на память.

Путешествие Кубка в Тульской области завершится сегодня в Новомосковске. С 16.00 до 21.00 жители города смогут увидеть главный приз КХЛ в ЛД «Юбилейный».

Кстати, в октябре 2017 года в Тулу привозили еще один легендарный трофей, правда футбольный — Кубок мира. Фоторепортаж можно увидеть здесь.