новости
новости
Регистрация
В Тулу привезли Кубок Гагарина: фоторепортаж

В Тулу привезли Кубок Гагарина: фоторепортаж

Хоккейный трофей увидели десятки туляков.

Тульским любителям хоккея выпал уникальный шанс воочию увидеть легендарный Кубок Гагарина. Трофей вручается победителю Континентальной хоккейной лиги и является переходящим. Нынешнем обладателем приза является московский ЦСКА. Именно эта команда выиграла Кубок в прошлом сезоне.

В Туле Кубок Гагарина представили публике в Атриуме кремля. Десятки поклонников хоккея пришли прикоснуться к хоккейной истории. Отметим, что в основном это были мальчишки. В Атриум пришли и давние знакомые Myslo — юные хоккеисты из ледового дворца «Тропик». Ребята всей командой сделали фото у Кубка на память.

Путешествие Кубка в Тульской области завершится сегодня в Новомосковске. С 16.00 до 21.00 жители города смогут увидеть главный приз КХЛ в ЛД «Юбилейный».

 

Кстати, в октябре 2017 года в Тулу привозили еще один легендарный трофей, правда футбольный — Кубок мира. Фоторепортаж можно увидеть здесь.

Галерея
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 1
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 2
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 3
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 4
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 5
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 6
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 7
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 8
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 9
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 10
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 11
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 12
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 13
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 14
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 15
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 16
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 17
Кубок Гагарина в Туле, Фото: 18
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:35 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Кубок Гагаринахоккейфутбольные болельщики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают поучаствовать в режиссерском конкурсе
Туляков приглашают поучаствовать в режиссерском конкурсе
В Туле продолжают ремонт площади Победы: фоторепортаж
В Туле продолжают ремонт площади Победы: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.