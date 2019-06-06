Александр Картышов: «Площадь Победы отремонтируют в 2019 году»

Анастасия Дементьева, Александр Картышов, Иван Макаров и Людмила Фомичева обсуждают план ремонта площади. Фото Дмитрия Дзюбина.

Советский округ Тулы — небольшой, но в его составе главные городские улицы, спальные районы и, конечно же, культовое место для каждого туляка — площадь Победы.

Везде есть свои проблемы и сложности, и в каждую из них нужно вникнуть, разобраться и принять решение. У начальника главного управления по Советскому территориальному округу Александра Картышова это получается.

Мы пробыли рядом с Александром Картышовым всего несколько часов, но уже в полной мере увидели объем и важность его работы. Знать все болевые точки района, уметь слушать и слышать жителей, принимать разумные взвешенные решения, которые пойдут на пользу обществу, — на этих принципах строит свою работу Александр Юрьевич.

4 июня с раннего утра главу округа уже ждали в трех местах. Первой точкой маршрута стал многоквартирный дом на улице Революции, 35.

Жительница дома Ирина Пашенцева на встрече с главой администрации Евгением Авиловым обратилась с такой проблемой. Вдоль улицы Революции паркуются машины, и дорога автоматически превращается в однополосную. Движение становится затрудненным. Евгений Авилов пообещал жителям сделать парковку, тем самым разгрузив движение. Эти работы были запланированы на 2020 год, но сейчас у Управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы появилась возможность сделать парковку примерно на 30 машино-мест до сентября 2019 года.

Жительница дома №35 по улице Революции Ирина Пашенцева:

Ирина Пашенцева – У нас есть маленькая парковка за домом, но там могут припарковаться 13−15 машин, а в доме 144 квартиры. Места для парковки катастрофически не хватает. А зимой особенно большая проблема: машины затрудняют уборку снега, и разъехаться двум авто на такой узкой дороге практически невозможно.

Начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышов:

Александр Картышов – Парковку можно сделать на противоположной стороне улицы, но там проходят газовые коммуникации. И если газовики дадут нам добро, то мы сделаем парковку напротив дома, а по этой стороне — несколько заездных карманов, там, где нет деревьев, а далее установим знак «Остановка запрещена». Главное — согласовать действия с ресурсоснабжающими организациями.



Общественный советник главы администрации Тулы Сергей Конов, который также приехал на встречу, внес свое предложение:

Сергей Конов – Так сложилось исторически, что улицы в центре города у нас достаточно узкие. Одно из решений, которое поможет решить проблему, сделать улицу Революции односторонней или хотя бы её часть — между улицами Халтурина и Фрунзе. Безусловно, нужно организовывать и парковочные карманы. За своим двором жители тщательно следят, они заботятся о месте, где живут, и правильно делают, что дергают администрацию и района, и города. Таким жителям хочется помогать.



Андрей Парахуда, заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы»:

Андрей Парахуда – Наша задача — обеспечить техническую поддержку этих работ. Это новое строительство, и мы должны быть твердо уверены, что у нас не будет проблем с сетевиками, это чревато остановкой работ, и должного результата не будет. Сейчас мы проходим процедуру согласования с сетевиками, выявляем количество сетей, балансодержателей, наносим парковочные карманы на ситуационный план и отправляем сетевикам на согласование. Если нам дают добро, мы формируем закупку для определения подрядчика. В течение месяца всё должно определиться.



Территорию на ул. Болдина обещают благоустроить до 12 июня.

Вторым пунктом назначения стала дворовая территория корпусов ТулГУ на ул. Болдина, 153. Здесь в феврале 2019 года произошла авария теплосети. Порыв был устранен, в аудитории университета вернулось тепло.

Но асфальтовое покрытие после разрытия в порядок так и не привели — большие участки засыпаны щебенкой, вид неаккуратный.



– Ситуация по теплосетям в городе тяжелая, — говорит Александр Картышов. — 518 порывов было в Туле за этот отопительный сезон, из них 78 — в Советском округе. Теплосеть старается, но не успевает заделывать те разрытия, которые были аварийными в зимний период. Пообещали сделать здесь работы до 1 мая, затем перенесли срок до 1 июня, но снова не успели.



Эту ситуацию под свой контроль взяла Анастасия Дементьева, заместитель председателя Тульской городской Думы:

Анастасия Дементьева – Есть правила благоустройства, которые предусматривают восстановление поверхности после проведения разрытия при устранении аварийных ситуаций или плановых работах. Ситуация по приведению асфальтового покрытия на ул. Болдина в нормативное состояние на контроле.

Слова Анастасии Олеговны подтвердил и Константин Селидей, начальник тепловых сетей Советского района:

Константин Селидей – На данный момент у нас осталось около 20 разрытий, которые мы благоустроим к 13 июня 2019 года. Сегодня наш ремонтно-строительный цех работает на улицах Оружейной, Лейтейзена и Д. Ульянова. Здесь, на ул. Болдина, сделаем работу к 10-11 июня, до Дня России. Объем большой, но мы всё обязательно выполним.

Далее проходим на площадь Победы. Любимому туляками месту в городе в 2018 году исполнилось 50 лет. Капитального ремонта мемориальной части площади, а именно покрытия гранитным сколом, не было все эти годы. Состояние покрытия неудовлетворительное: местами оно идет волнами, трескается, рассыпается.



– Было принято решение перемостить площадь Победы, сделав капитальный ремонт покрытия, — сказал Александр Картышов. — Мы повторим тот рисунок, который здесь был изначально. Это будет крупная плитка 300Х600 мм, своей цветовой гаммой она повторит цвета георгиевской ленты. Проект на века! В следующем году мы будем праздновать 75-летие Великой Победы, и эта реконструкция очень кстати. Срок реализации проекта — до декабря 2019 года, до дней обороны Тулы.



Вот так будет выглядеть обновленная площадь Победы в центре города Тулы. Проект обещают реализовать до декабря 2019 года.

Проект представили ветерану Великой Отечественной войны Ивану Макарову. Иван Андреевич оценил его положительно и в свою очередь предложил отгородить площадь Победы от проспекта Ленина живым забором — высадить ели и сирень. Александр Картышов поблагодарил ветерана за предложение и пообещал разработать проект озеленения площади Победы.