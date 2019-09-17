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18 сентября в центре Тулы будет ограничена подача холодной воды

18 сентября в центре Тулы будет ограничена подача холодной воды

АО «Тулагорводоканал» сообщает.

В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ по адресу: проспект Ленина — улица Льва Толстого завтра, 18 сентября, с 9.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • проспект Ленина, дома 68, 66, 64, 62, 83, 79, 67, 60, 65, 63, 61, 59, 54, 58, 52, 57, 55, 53, 46, 44, 57-а, 56, 58,
  • улица Фридриха Энгельса дома 133, 103, 101, 99, 97,
  • улица Льва Толстого дома 87, 85, 83,
  • ул. Первомайская, дома 4, 8, 10.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 

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