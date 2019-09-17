18 сентября в центре Тулы будет ограничена подача холодной воды

В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ по адресу: проспект Ленина — улица Льва Толстого завтра, 18 сентября, с 9.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

проспект Ленина, дома 68, 66, 64, 62, 83, 79, 67, 60, 65, 63, 61, 59, 54, 58, 52, 57, 55, 53, 46, 44, 57-а, 56, 58,

улица Фридриха Энгельса дома 133, 103, 101, 99, 97,

улица Льва Толстого дома 87, 85, 83,

ул. Первомайская, дома 4, 8, 10.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.