Справка Myslo: на какую помощь от государства могут рассчитывать пенсионеры

Фото из архива Myslo.

Myslo продолжает публиковать перечень выплат и пособий, на которые могут претендовать пенсионеры.

Первая часть общего списка выплат.

Вторая часть общего списка выплат.

Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера назначается неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания. (Величина прожиточного минимума пенсионера в Тульской области — 8 658 руб.)

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются суммы следующих денежных выплат:

пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;

срочной пенсионной выплаты;

дополнительного материального (социального) обеспечения;

ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

При подсчете общей суммы матобеспечения учитываются денежные эквиваленты предоставляемых мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Набор социальных услуг — предоставляется:

ветеранам;

инвалидам, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;

лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний;

Героям Советского Союза, Героям РФ либо кавалерам ордена Славы трех степеней (полный кавалер ордена Славы);

либо кавалерам ордена Славы трех степеней (полный кавалер ордена Славы); удостоенным звания «Герой Социалистического Труда», «Герой Труда РФ» либо награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы);

членам семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров ордена Славы (вдова/вдовец, родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения).

Набор социальных услуг включает в себя:

лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

путевки на санаторно-курорт­ное лечение для профилактики основных заболеваний.

Денежный эквивалент набора социальных услуг — 1121 рубль 42 копейки.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение

500 руб. — военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны;

лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда»;

бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

1000 руб. — инвалидам Великой Отечественной войны;

участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» — «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

инвалидам вследствие военной травмы за исключением граждан, которые уже получают дополнительное ежемесячное матобеспечение (категории, озвученные выше). В документах должна быть указана причина инвалидности — «военная травма».

Запишите телефон

Федеральная горячая линия Пенсинного фонда России: 8-800-600-44-44.

Областная горячая линия ПФР: 32-18-14.

Городская горячая линия ПФР (Тула): 32-18-80.