Справка Myslo: на какую помощь от государства могут рассчитывать пенсионеры
Дополняем список выплат очередными пособиями, на которые имеют право пенсионеры.
Начало здесь.
Региональные ежемесячные выплаты
8388,87 руб. – дополнительное пожизненное пособие Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, постоянно проживающим на территории Тульской области и получающим пенсии.
1488,33 – доплата к пенсии гражданам, достигшим 100-летнего возраста.
1165,03 руб. – труженикам тыла.
932,04 руб. – ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года.
1165,03 руб. – реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
1165,03 руб. – бывшим воспитанникам детдомов военного времени 1941 – 1945 годов.
Не менее 300 руб. – государственная социальная помощь малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам), у которых по независящим от них причинам среднедушевой доход за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тульской области. Её размер – сумма разностей между величинами прожиточного минимума для соответствующих социально-демографических групп населения и доходами каждого члена малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживающего гражданина.
1053,47 руб. – специалистам, вышедшим на пенсию, имеющим стаж работы не менее 10 лет в соответствующих государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности (ветеринары, социальные, медицинские и фармацевтические работники, работники культуры).
37692,50 руб. – почетному гражданину Тульской области.
3955,18 руб. – одному из родителей, вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, погибшего (умершего, пропавшего без вести) при исполнении служебных обязанностей военнослужащего или сотрудника правоохранительных органов.
1977,60 руб. – инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву.
1874,50 руб. – ветеранам труда Тульской области.
Ежегодные региональные выплаты
806,60 руб. – социальная помощь реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
От 1 000 руб. до 5 000 руб. (в зависимости от среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) – одному из родителей, вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, погибшего (умершего, пропавшего без вести) при исполнении служебных обязанностей военнослужащего или сотрудника правоохранительных органов.
От 1 000 руб. до 5 000 руб. (в зависимости от среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) – инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву, инвалидам боевых действий.
От 1 000 руб. до 5 000 руб. (в зависимости от среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) – ветеранам боевых действий.
От 1 000 руб. до 5 000 руб. (в зависимости от среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) – военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (уволенных с военной службы и службы в правоохранительных органах), получившим увечья, ранения, травмы, заболевания при исполнении служебных обязанностей (за исключением граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).
Региональные выплаты на оплату жилья
1930,89 руб. – средний по области расчетный размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Внимание: рассчитывается индивидуально!
849,19 руб. – средний размер компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года. Рассчитывается индивидуально.
783,79 руб. – средний размер компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Рассчитывается индивидуально.
756,48 руб. – средний размер компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги воспитанникам детских домов военного времени 1941 – 1945 годов. Рассчитывается индивидуально.
Федеральные ежемесячные выплаты
942,12 руб. – компенсация на приобретение продовольственных товаров инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
628,04 руб. – компенсация на приобретение продовольственных товаров участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Ежегодные федеральные выплаты
14145,98 руб. – лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».
Федеральные выплаты на оплату жилья
954,34 руб. – средний размер компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Рассчитывается индивидуально.
647,49 руб. – средний размер денежной компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов. Рассчитывается индивидуально.
1064,97 руб. – средний размер компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги ветеранам войны, боевых действий, семьям умерших ветеранов боевых действий. Рассчитывается индивидуально.
Адресная помощь
Не более 100 000 руб. – неработающим инвалидам I и II групп (семьям инвалидов) со среднедушевым доходом не выше 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Тульской области для соответствующих социально-демографических групп на проведение ремонтных и восстановительных работ жилых помещений. Выплачивается в размере сметной стоимости проведенных ремонтных и восстановительных работ жилых помещений.
Не более 25 000 руб. – социальная помощь неработающему инвалиду, ребенку-инвалиду от 7 до 18 лет, обучающимся в образовательной организации, со среднедушевым доходом не выше 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Тульской области для соответствующих социально-демографических групп, для приобретения компьютеров.
Компенсация затрат на оплату проезда инвалидам, страдающим почечной недостаточностью, проходящим гемодиализ в учреждениях здравоохранения Тульской области не по месту жительства (пребывания), в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, на оплату стоимости проезда к месту прохождения гемодиализа и обратно к месту жительства (месту пребывания) железнодорожным транспортом в общем вагоне пассажирского поезда, автомобильным транспортом на пригородных и межмуниципальных маршрутах Тульской области.
Если у вас возникли вопросы по какой-то из вышеперечисленных выплат, обращайтесь в отдел социальной защиты населения по месту жительства.
Телефоны отделов:
|
Алексинский район
|
(48753) 4-49-91
|
Арсеньевский район
|
(48733) 21-1-09
|
Белевский район
|
(48742) 4-13-72
|
Богородицкий район
|
(48761) 2-25-36
|
Веневский район
|
(48745) 2-32-67
|
Воловский район
|
(48768) 2-12-50
|
г. Донской
|
(48746) 5-92-60
|
Дубенский район
|
(48732) 2-10-72
|
Ефремовский район
|
(48741) 5-60-96
|
Заокский район
|
(48734) 2-82-29
|
Каменский район
|
(48744) 2-12-88
|
Киреевский район
|
(48754) 6-38-01
|
Кимовский район
|
(48735) 5-82-87
|
Куркинский район
|
(48743) 5-11-44
|
г.Новомосковск
|
(48762) 6-29-58
|
(48736) 4-13-97
|
Плавский район
|
(48752) 2-18-70
|
Суворовский район
|
(48763) 2-47-48
|
Тепло-Огаревский район
|
(48755) 2-10-94
|
Узловский район
|
(48731) 5-32-18
|
Чернский район
|
(48756) 5-01-52
|
Щекинский район
|
(48751) 5-23-71
|
Ясногорский район
|
(48766) 2-38-52
Для жителей Тулы: справочная – 8-800-2222-186.
Обращения также принимаются на сайте в «Электронной приемной».
Первая часть списка доступна по ссылке. Myslo продолжит знакомить с выплатами, которые полагаются пенсионерам.
буква закона
- Закон Тульской области от 29.01.2001 № 228-ЗТО «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы».
- Закон Тульской области от 14.07.2004 № 475-ЗТО «О ежемесячной доплате к пенсии гражданам, достигшим 100-летнего возраста».
- Закон Тульской области от 28.12.2004 № 493-ЗТО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области».
- Закон Тульской области от 28.12.2004 № 495-ЗТО «О государственной социальной помощи в Тульской области».
- Закон Тульской области от 28.12.2004 № 495-ЗТО «О государственной социальной помощи в Тульской области».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
- Закон Тульской области от 30 сентября 2006 года № 736-ЗТО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), и о размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Тульской области и муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».
- Закон Тульской области от 16 июля 2007 года № 857-ЗТО «О почетном звании «Почетный гражданин Тульской области».
- Закон Тульской области от 25 июля 2009 года № 1313-ЗТО «О мерах социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей, семей погибших (умерших, пропавших без вести), а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (уволенных с военной службы и службы в правоохранительных органах), получивших увечья, ранения, травмы, заболевания при исполнении служебных обязанностей».
- Закон Тульской области от 28.12.2004 № 493-ЗТО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области».
- Постановление правительства Тульской области от 19.11.2013 № 648 «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи проживающим в Тульской области инвалидам (семьям инвалидов) на проведение ремонтных и восстановительных работ жилых помещений».
- Постановление правительства Тульской области от 25.11.2013 № 680 «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи проживающим в Тульской области инвалидам (семьям инвалидов) для приобретения компьютеров».
- Закон Тульской области от 03.12.2012 № 1835-ЗТО «О ветеранах труда Тульской области».
- Постановление правительства ТО от 18.06.2015 №274 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан».
- №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» от 20.07.2012.
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
- №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995.