Справка Myslo: на какую помощь от государства могут рассчитывать пенсионеры

Фото из архива Myslo.

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Региональные ежемесячные выплаты

8388,87 руб. – дополнительное пожизненное пособие Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, постоянно проживающим на территории Тульской области и получающим пенсии.

1488,33 – доплата к пенсии гражданам, достигшим 100-летнего возраста.

1165,03 руб. – труженикам тыла.

932,04 руб. – ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года.

1165,03 руб. – реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

1165,03 руб. – бывшим воспитанникам детдомов военного времени 1941 – 1945 годов.

Не менее 300 руб. – государственная социальная помощь малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам), у которых по независящим от них причинам среднедушевой доход за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тульской области. Её размер – сумма разностей между величинами прожиточного минимума для соответствующих социально-демографических групп населения и доходами каждого члена малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживающего гражданина.

1053,47 руб. – специалистам, вышедшим на пенсию, имеющим стаж работы не менее 10 лет в соответствующих государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности (ветеринары, социальные, медицинские и фармацевтические работники, работники культуры).

37692,50 руб. – почетному гражданину Тульской области.

3955,18 руб. – одному из родителей, вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, погибшего (умершего, пропавшего без вести) при исполнении служебных обязанностей военнослужащего или сотрудника правоохранительных органов.

1977,60 руб. – инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву.

1874,50 руб. – ветеранам труда Тульской области.

Ежегодные региональные выплаты

806,60 руб. – социальная помощь реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

От 1 000 руб. до 5 000 руб. (в зависимости от среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) – одному из родителей, вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, погибшего (умершего, пропавшего без вести) при исполнении служебных обязанностей военнослужащего или сотрудника правоохранительных органов.

От 1 000 руб. до 5 000 руб. (в зависимости от среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) – инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву, инвалидам боевых действий.

От 1 000 руб. до 5 000 руб. (в зависимости от среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) – ветеранам боевых действий.

От 1 000 руб. до 5 000 руб. (в зависимости от среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) – военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (уволенных с военной службы и службы в правоохранительных органах), получившим увечья, ранения, травмы, заболевания при исполнении служебных обязанностей (за исключением граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).

Региональные выплаты на оплату жилья

1930,89 руб. – средний по области расчетный размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Внимание: рассчитывается индивидуально!

849,19 руб. – средний размер компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года. Рассчитывается индивидуально.

783,79 руб. – средний размер компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Рассчитывается индивидуально.

756,48 руб. – средний размер компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги воспитанникам детских домов военного времени 1941 – 1945 годов. Рассчитывается индивидуально.

Федеральные ежемесячные выплаты

942,12 руб. – компенсация на приобретение продовольственных товаров инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

628,04 руб. – компенсация на приобретение продовольственных товаров участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ежегодные федеральные выплаты

14145,98 руб. – лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».

Федеральные выплаты на оплату жилья

954,34 руб. – средний размер компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Рассчитывается индивидуально.

647,49 руб. – средний размер денежной компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов. Рассчитывается индивидуально.

1064,97 руб. – средний размер компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги ветеранам войны, боевых действий, семьям умерших ветеранов боевых действий. Рассчитывается индивидуально.

Адресная помощь

Не более 100 000 руб. – неработающим инвалидам I и II групп (семьям инвалидов) со среднедушевым доходом не выше 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Тульской области для соответствующих социально-демографических групп на проведение ремонтных и восстановительных работ жилых помещений. Выплачивается в размере сметной стоимости проведенных ремонтных и восстановительных работ жилых помещений.

Не более 25 000 руб. – социальная помощь неработающему инвалиду, ребенку-инвалиду от 7 до 18 лет, обучающимся в образовательной организации, со среднедушевым доходом не выше 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Тульской области для соответствующих социально-демографических групп, для приобретения компьютеров.

Компенсация затрат на оплату проезда инвалидам, страдающим почечной недостаточностью, проходящим гемодиализ в учреждениях здравоохранения Тульской области не по месту жительства (пребывания), в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, на оплату стоимости проезда к месту прохождения гемодиализа и обратно к месту жительства (месту пребывания) железнодорожным транспортом в общем вагоне пассажирского поезда, автомобильным транспортом на пригородных и межмуниципальных маршрутах Тульской области.

Куда обратиться

Если у вас возникли вопросы по какой-то из вышеперечисленных выплат, обращайтесь в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Телефоны отделов:

Алексинский район (48753) 4-49-91 Арсеньевский район (48733) 21-1-09 Белевский район (48742) 4-13-72 Богородицкий район (48761) 2-25-36 Веневский район (48745) 2-32-67 Воловский район (48768) 2-12-50 г. Донской (48746) 5-92-60 Дубенский район (48732) 2-10-72 Ефремовский район (48741) 5-60-96 Заокский район (48734) 2-82-29 Каменский район (48744) 2-12-88 Киреевский район (48754) 6-38-01 Кимовский район (48735) 5-82-87 Куркинский район (48743) 5-11-44 г.Новомосковск (48762) 6-29-58 Одоевский район (48736) 4-13-97 Плавский район (48752) 2-18-70 Суворовский район (48763) 2-47-48 Тепло-Огаревский район (48755) 2-10-94 Узловский район (48731) 5-32-18 Чернский район (48756) 5-01-52 Щекинский район (48751) 5-23-71 Ясногорский район (48766) 2-38-52

Для жителей Тулы: справочная – 8-800-2222-186.

Обращения также принимаются на сайте в «Электронной приемной».

Первая часть списка доступна по ссылке. Myslo продолжит знакомить с выплатами, которые полагаются пенсионерам.

буква закона