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Жители Суворова добились исполнения суда и получили доступ к Черепетскому водохранилищу

Жители Суворова добились исполнения суда и получили доступ к Черепетскому водохранилищу

Решение суда было вынесено еще в апреле, но исполнения его удалось добиться только сейчас.

Инициатором обращения в суд стала Тульская природоохранная прокуратура. Ведомство по указанию прокурора области провела проверка соблюдения водного законодательства на водохранилище Черепетском на реке Черепеть в Суворовском районе.

Проверка установила, что министерством природных ресурсов и экологии Тульской области с Михаилом Лодвиковым 16 октября 2017 года был заключен договор водопользования для организации понтонного причала. Дело в том, что мужчина владеет земельным участком с коттеджем на берегу водохранилища.  При этом в п. 8.2 договора водопользования зафиксировано, что арендатор обязан обеспечить режим общедоступности использования Черепетским водохранилищем на реке Черепеть.

Однако в ходе проверки с выездом на место было установлено, что свободный доступ к береговой полосе между арендованной Лодвиковым акваторией и земельным участком отсутствует. Мешает этому металлический забор, что является нарушением требований ч. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ, а также условий договора водопользования.

Кроме того, оказалось, что вместо одного понтона на водохранилище установлены два понтонных причала, хотя договор подразумевал лишь один.

По результатам проверки Тульским природоохранным прокурором в Суворовский районный суд к Михаилу Лодвикову направлены исковые заявления об обеспечении свободного доступа граждан к Черепетскому водохранилищу – демонтировать забор. А также убрать второй понтонный причал.

8 апреля 2019 года Суворовским районным судом Тульской области удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора. Но ответчик исполнять его не спешил. 

В настоящее время решение суда исполнено, гражданам обеспечен свободный доступ к водному объекту, сообщает природоохранная прокуратура Тульской области.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:30 +3
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нарушение водного кодекса
Место
Тульская областьСуворовский район

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