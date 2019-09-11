Жители Суворова добились исполнения суда и получили доступ к Черепетскому водохранилищу

Инициатором обращения в суд стала Тульская природоохранная прокуратура. Ведомство по указанию прокурора области провела проверка соблюдения водного законодательства на водохранилище Черепетском на реке Черепеть в Суворовском районе.

Проверка установила, что министерством природных ресурсов и экологии Тульской области с Михаилом Лодвиковым 16 октября 2017 года был заключен договор водопользования для организации понтонного причала. Дело в том, что мужчина владеет земельным участком с коттеджем на берегу водохранилища. При этом в п. 8.2 договора водопользования зафиксировано, что арендатор обязан обеспечить режим общедоступности использования Черепетским водохранилищем на реке Черепеть.

Однако в ходе проверки с выездом на место было установлено, что свободный доступ к береговой полосе между арендованной Лодвиковым акваторией и земельным участком отсутствует. Мешает этому металлический забор, что является нарушением требований ч. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ, а также условий договора водопользования.

Кроме того, оказалось, что вместо одного понтона на водохранилище установлены два понтонных причала, хотя договор подразумевал лишь один.

По результатам проверки Тульским природоохранным прокурором в Суворовский районный суд к Михаилу Лодвикову направлены исковые заявления об обеспечении свободного доступа граждан к Черепетскому водохранилищу – демонтировать забор. А также убрать второй понтонный причал.

8 апреля 2019 года Суворовским районным судом Тульской области удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора. Но ответчик исполнять его не спешил.