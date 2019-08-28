Справка Myslo: на какую помощь от государства могут рассчитывать пенсионеры

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Портал Myslo подготовил для вас большой список федеральных ежемесячных выплат, на которые имеют право люди пенсионного возраста.

Проверьте, все ли полагающиеся вам деньги вы получаете.

Расчет федеральных выплат довольно непростой, сумма зависит от того, какой набор социальных услуг (НСУ) вы получаете. В полный набор входят: бесплатные лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Мы публикуем размер ежемесячных выплат, при условии, что вы не пользуетесь НСУ. Если вы пользуетесь полным набором услуг, вычитайте из этой суммы 1121,42 руб. Если сохранены только права на лекарства, уменьшайте ее на 863,75 руб., только право на санаторно-курортное лечение — на 133,62 руб., только право на бесплатный проезд на ж/д транспорте — на 124,05 руб.

Буква закона

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Федеральный закон от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 №2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска».

Федеральный закон от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

Ветеранам и участникам военных действий

5403,22 руб. — военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

4052,4 руб. — участники Великой Отечественной войны.



5403,22 руб. — инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами.



1622 руб. — военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период.

1622 руб. — лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

2972,82 руб. — лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

2972,82 руб. — ветераны боевых действий.

1622 руб. — члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

1622 руб. — члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

1622 руб. — члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей.

4052,4 руб. — родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте.

5403,22 руб. — бывшие несовершеннолетние узники конц­лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).

4052,4 руб. — бывшие несовершеннолетние узники конц­лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

Инвалидам

3782,94 руб. — инвалиды (I группа).

2701,62 руб. — инвалиды (II группа).

2162,67 руб. — инвалиды (III группа).

Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

2162,67 руб. — получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2701,62 руб. — граждане, принимавшие в 1986—1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986—1987 годах службу в зоне отчуждения;

граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988—1990 годах в работах по объекту «Укрытие»;

младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений.

2162,67 руб. — граждане, принимавшие в 1988−90 гг. участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие службу в зоне отчуждения.

2701,62 руб. — инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы.

2162,67 руб. — эвакуированные и выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения.

540,66 руб. — постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, а также проживающие и работающие в зоне отселения до их переселения в другие районы.



540,66 руб. — граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение.

2701,62 руб. — рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, ставшие инвалидами.

2162,67 руб. — рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения.

2701,62 руб. — граждане из подразделений особого риска, имеющие и не имеющие инвалидность и подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Подвергшимся радиационному воздействию из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

2162,67 руб. — граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр).

677,14 руб. — граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр).

Особые категории

63 708,25 руб. — Герои СССР, Герои РФ , полные кавалеры ордена Славы, члены семей умерших (погибших) Героев. Сумма делится на всех членов семьи поровну.

46 975,44 руб. — Герои Соцтруда, Герои Труда РФ , полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Мы продолжим знакомить вас с выплатами, которые полагаются пенсионерам. Все оставшиеся федеральные выплаты и региональные ежемесячные пособия ищите в следующих публикациях Myslo.

Запишите телефон

Федеральная горячая линия Пенсионного фонда России: 8−800−600−44−44.

Областная горячая линия ПФР: (4872) 32−18−14.

Городская горячая линия ПФР (Тула): (4872) 32−18−80.

Часы работы: пн.-чт. — с 9.00 до 16.45, пт. — с 9.00 до 16.45. Обед с 13.00 до 13.45.