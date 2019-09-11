Встреча с карьерным консультантом: тулячкам расскажут, куда выйти из декрета

Специально для мам и для тех, кто в поиске себя, ТРОДПС «МамКомпания» проведет в Туле полезный мастер-класс с профориентатором, с экспертом в вопросах обучения, развития и личной эффективности Анной Шевченко.



Когда: 14 сентября в 14.00.



Где: Общественный ресурсный центр, пр. Ленина, 67.



О чем пойдет речь:

о поиске себя и самоопределении,

о ценностях и интересах в профессиональной деятельности,

о способностях и больших смыслах,

об истинных мотивах и карьерных ориентирах,

об уверенности и фокусе внимания,

о трендах на рынке труда,

о возможностях для самореализации и развития.

Каждой участнице представится возможность пройти профессиональное тестирование по методике «Профориентация» на специальных условиях, а также получить карьерную консультацию.



Необходима предварительная регистрация по ссылке.