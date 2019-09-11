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Встреча с карьерным консультантом: тулячкам расскажут, куда выйти из декрета

Встреча с карьерным консультантом: тулячкам расскажут, куда выйти из декрета

Мероприятие состоится 14 сентября и будет бесплатным.

Специально для мам и для тех, кто в поиске себя, ТРОДПС «МамКомпания» проведет в Туле полезный мастер-класс с профориентатором, с экспертом в вопросах обучения, развития и личной эффективности Анной Шевченко.

Когда: 14 сентября в 14.00.

Где: Общественный ресурсный центр, пр. Ленина, 67.

О чем пойдет речь:

  • о поиске себя и самоопределении,
  • о ценностях и интересах в профессиональной деятельности,
  • о способностях и больших смыслах,
  • об истинных мотивах и карьерных ориентирах,
  • об уверенности и фокусе внимания,
  • о трендах на рынке труда,
  • о возможностях для самореализации и развития.

Каждой участнице представится возможность пройти профессиональное тестирование по методике «Профориентация» на специальных условиях, а также получить карьерную консультацию.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.

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