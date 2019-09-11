Встреча с карьерным консультантом: тулячкам расскажут, куда выйти из декрета
Мероприятие состоится 14 сентября и будет бесплатным.
Специально для мам и для тех, кто в поиске себя, ТРОДПС «МамКомпания» проведет в Туле полезный мастер-класс с профориентатором, с экспертом в вопросах обучения, развития и личной эффективности Анной Шевченко.
Когда: 14 сентября в 14.00.
Где: Общественный ресурсный центр, пр. Ленина, 67.
О чем пойдет речь:
- о поиске себя и самоопределении,
- о ценностях и интересах в профессиональной деятельности,
- о способностях и больших смыслах,
- об истинных мотивах и карьерных ориентирах,
- об уверенности и фокусе внимания,
- о трендах на рынке труда,
- о возможностях для самореализации и развития.
Каждой участнице представится возможность пройти профессиональное тестирование по методике «Профориентация» на специальных условиях, а также получить карьерную консультацию.
Необходима предварительная регистрация по ссылке.
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