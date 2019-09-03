Пешеходный «переход в кусты» под Тулой оказался ненужным жителям

Спустя неделю пешеходам по-прежнему остается два основных варианта – идти в кювет или в кусты. Они предпочитают просто не переходить здесь дорогу.

В редакцию Myslo вновь обратились жители деревни Коптево (Большая Тула), которым обещали к 1 сентября доделать пешеходный переход.

По их словам, спустя неделю на этом месте так ничего не изменилось — переход по-прежнему с одной стороны упирается в заросший бурьяном кювет, а с другой — в растущие у обочины деревья.

– Предпочитаем переходить дорогу вообще в другом месте, где ограждений нет, — говорят жители.

Напомним , о пешеходном переходе мы писали 26 августа, после того как в редакцию обратился житель деревни Коптево, через которую пролегает дорога «Барыково — Коптево — Садки». После благоустройства, чтобы попасть на «зебру», нужно пройти значительный отрезок пути по обочине дороги (тротуар рядом с проезжей частью в Коптево отсутствует в принципе), а затем зайти за ограждение.