Фото из архива MySlo
«Странный» пешеходный переход под Тулой доделают к 1 сентября
Работы будут проведены в ближайшие дни.
Пресс-служба правительства Тульской области прокомментировала публикацию Myslo о «ведущем в никуда» пешеходном переходе в деревне Коптево:
«По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области переход вблизи учебного заведения на автодороге «Барыково – Коптево – Садки» полностью оборудован. Подходы к нему будут выполнены до 1 сентября».
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