«Странный» пешеходный переход под Тулой доделают к 1 сентября

Фото из архива MySlo

Работы будут проведены в ближайшие дни.

Пресс-служба правительства Тульской области прокомментировала публикацию Myslo о «ведущем в никуда» пешеходном переходе в деревне Коптево:

«По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области переход вблизи учебного заведения на автодороге «Барыково – Коптево – Садки» полностью оборудован. Подходы к нему будут выполнены до 1 сентября».