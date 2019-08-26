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«Странный» пешеходный переход под Тулой доделают к 1 сентября
Фото из архива MySlo

«Странный» пешеходный переход под Тулой доделают к 1 сентября

Работы будут проведены в ближайшие дни.

Пресс-служба правительства Тульской области прокомментировала публикацию Myslo о «ведущем в никуда» пешеходном переходе в деревне Коптево:

«По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области переход вблизи учебного заведения на автодороге «Барыково – Коптево – Садки» полностью оборудован. Подходы к нему будут выполнены до 1 сентября».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +1
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