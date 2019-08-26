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«Вам в кювет или в деревья?»: загадочный пешеходный переход устроили под Тулой
Фото и видео Сергея Старикова.

«Вам в кювет или в деревья?»: загадочный пешеходный переход устроили под Тулой

Местным жителям пока не удалось найти логику в таком благоустройстве.

В редакцию Myslo обратился житель деревни Коптево (Большая Тула). Мужчина рассказал, что через населенный пункт пролегает дорога «Барыково — Восход — Садки». Несколько недель назад рядом с детским садиком оборудовали пешеходный переход. В дополнение к зебре и дорожным знакам теперь здесь есть целых два лежачих полицейских, желтый предупреждающий светофор и дорожное ограждение. Но вот найти логику в таком благоустройстве местным жителям пока не удалось, сколько не искали!
 
 
Благодаря ограждению у пешеходов действительно появилась относительно безопасная возможность перейти дорогу. Но сначала к переходу нужно добраться, а это не так-то просто. Сделать это можно, только проделав значительный отрезок пути по обочине дороги (тротуар рядом с проезжей частью в Коптево отсутствует в принципе), а затем зайти за ограждение и наконец-то попасть на зебру.
 
При этом с одной стороны переход упирается в заросший бурьяном кювет, а с другой — в растущие у обочины деревья.
 
В хорошую погоду проделать эти действия и выйти «на свободу» не составит труда, а вот в дождливую или зимой вряд ли кто-то сможет пробраться туда без риска набрать воды или снега в обувь.
 
Теперь проезжающие мимо водители удивленно озираются по сторонам и качают головой, а местные жители — крутят пальцем у виска в адрес того человека, который решил обустроить здесь такой пешеходный переход.
 

 
Редакция Myslo обратилась в городскую администрацию с просьбой прокомментировать обустройство данного перехода.
Галерея
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 1
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 2
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 3
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 4
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 5
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 6
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 7
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 8
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 9
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 10
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 11
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 12
«Вам в кювет, или в деревья?» - загадочный пешеходный переход, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:06 +9
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