В Узловой коммунальщикам пришлось оплатить ремонт разбитого льдом авто

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В Узловой Тульской области автовладельцу, на машину которого упала наледь с крыши, постановили выплатить более 100 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Суд пришел к выводу, что причиной происшествия стало халатное отношение управляющей компании к организации работы по очистке крыш от снега и наледи.

Должник-организация не располагалась по указанному в документах адресу, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам, которые выяснили фактическое местонахождение УК и направили руководству организации требования исполнительного документа.

Кроме того, директору организации вручили предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

«Руководством организации приняты меры по оплате денежных средств на восстановительный ремонт транспортного средства в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.