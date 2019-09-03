В Тульской области стартует прививочная кампания против гриппа

4 сентября Роспотребнадзор объявит официальный старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа.

Грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения. Заболеть гриппом может любой человек.

Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек. Только своевременная вакцинация с наибольшей вероятностью помогает человеку сохранить жизнь и здоровье в случае заражения опасными вирусами гриппа.

– Вакцинация против гриппа — основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году мы планируем привить не менее 45% населения. Особое внимание будет уделено группам риска, а именно, детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам. В этой категории мы планируем охватить не менее 75% населения, — заявила главный государственный санитарный врач РФ, руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, чтобы успеть сделать прививки себе и своим близким до того, как инфекция начнет распространяться.

Вакцинацию необходимо проводить за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. Прививку оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

– Хотела бы обратить внимание, что в прошлом году благодаря мониторинговым обследованиям и усилению контроля в местах массового пребывания людей, а также активной информационной компании нам удалось привить от гриппа более 70 млн россиян, в том числе 17 млн детей. Это позволило избежать высокой заболеваемости, — отметила Анна Попова.