Что ждет туляков на «Школодроме» 31 августа: полная программа
До фестиваля осталось совсем немного. Публикуем расписание мероприятия.
Итак, наш замечательный фестиваль «Школодром» пройдет в Туле уже в 4-й раз. Организуем его мы — «Слобода», Myslo и Центральный парк, с большой любовью и от всей души!
Место — ЦПКиО имени П. П. Белоусова, место перед главной сценой вокруг фонтана.
Начало мероприятия 31 августа в 12.30. Уже в это время на сцене выступит певец Михаил Гришин с кавер-версиями любимых туляками хитов.
В 13.00 начнется регистрация команд на основной баттл, где главными призами станут ноутбук, электросамокат и сертификат на проведение детского праздника для дружной компании. Все участники получат подарки от спонсоров.
И понеслось!
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Фестиваль продлится до 18.00. Всё время на сцене будут выступать лучшие тульские артисты. Музыка, танцы, шоу, мастер-классы, фокусы, цирк! Подробно о выступлениях здесь.
Специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику. Свои способности покажут собаки-сыщики.
На протяжении всего «Школодрома» вас ждут увлекательные квесты и конкурсы.
Интерактивная робо-зона, квест для детей от 5 до 13 лет на смекалку, логику, внимательность и интеллект, мастерство сборки LEGO. Игры, тесты и много классных роботов.
На площадке у фонтана будут бесплатно работать мастера аквагрима и плетения косичек. А веселые аниматоры-Фиксики от компании «МультиБум» покажут ребятам потрясающее шоу мыльных пузырей.
Любители рисовать смогут своими руками расписать игрушки «ШАР-папье» (тульское, между прочим, изобретение!) — на фестивале пройдут мастер-классы. Каждый участник сможет сам собрать и раскрасить новый тульский сувенир — «Самовар «ШАР-папье».
Будет работать несколько фотозон. Фотозоны с конкурсами «Ретро-фото на этикетку», «Безопасное селфи от МЧС». Больше фотографируйтесь, делитесь снимками в инстаграм и ВК. А наши любимые фотографы подготовят для вас по итогам праздника большой фоторепортаж.
Как вы уже знаете, мы набрали 30 команд для участия в семейном баттле. Вы зарегистрированы? Всех вас в 13.00 мы будем ждать в палатке организаторов возле сцены. Вы получите уже заполненные дневники и отправитесь на уроки. Не опаздывайте, форма одежды – повседневная или спортивная, настроение – весёлое!
Важный момент! В этом году у нас появилось расписание уроков. Каждая команда будет проходить задания по расписанию. Ознакомиться с ним можно в палатке организаторов (раздадим вместе с дневниками).
Да! Крутые! Победителя баттла ждет главный приз — ноутбук Lenovo от «Слободы», корзина мясных деликатесов от «Города Мастеров» и автомобильная сигнализация от Дилерского центра Mitsubishi Motors в городе Туле.
За второе место — электросамокат от депутата Госдумы Виктора Дзюбы, за третье — сертификат на проведение детского праздника для веселой компании, памятные подарки от «Ростелекома». А еще – пригласительные в Тульский экзотариум!
Каждого участника ждут памятные сюрпризы от организаторов, сладкие призы от «Белевской пастилы», «Хорошего вкуса» и «Матяш», умные призы от «Читай-города».
Не зарегистрировались вовремя? Для вас есть альтернативные состязания. Все подробности тут.
Рядом со сценой желающие смогут подкрепиться. Мы накормим всех желающих ароматной гречневой кашей из полевой кухни и горячим чаем,
бесплатно угостим мороженым «Инмарко» и кукурузными палочками «Матяш».
Компания «Город Мастеров» в импровизированной «Школьной столовой» проведет для ребят праздничный обед, где бесплатно можно будет обменять купон, полученный у организаторов, на порцию ароматных сосисок и чай. Взрослые тоже смогут аппетитно и недорого перекусить горячим шашлычком.
Гости «Школодрома» будут обеспечены питьевой водой высшей категории «Демидовская Люкс» и вкусными лимонадами «ПЪЮ».