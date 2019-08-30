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Фестиваль «Школодром»: мы объявляем альтернативный баттл с классными призами!

Фестиваль «Школодром»: мы объявляем альтернативный баттл с классными призами!

Приходите к главной сцене Центрального парка 31 августа, регистрация команд – с 13.00 до 14.00.

Прием заявок на основной баттл нашего фестиваля «Школодром» окончен. Не успели заявиться? Не огорчайтесь, «Слобода», Myslo и компания «Хартия» проведут для вас альтернативный баттл — экологическую викторину и квест по парку.

Регистрация команд пройдет с 13.00 до 14.00 в палатке напротив главной сцены. Мы наберем 15 команд и завершим регистрацию.

Условия участия: в команде должен быть ребенок от 7 до 14 лет.

Участникам этого баттла предстоит ответить на вопросы экологической викторины (несложные!) и выполнить квест по парку. Квест — головоломка посложнее. Придется проявить смекалку.

Самые быстрые получат главный приз — велосипед! Всем участникам гарантированы призы от спонсора.

примеры заданий

Расскажем логику, чтобы вы понимали, в каком направлении думать, чтобы решить квест.

Пример №1.

«Иди к отправной точке в Хогвартс! Времени мало. На красной лондонской станции надпись найди. Первая буква тебе нужна»

Логика задания: Хогвартс – школа волшебников из «Гарри Поттера». Юные маги уезжали в школу с платформы 9 ¾. В парке есть арт-объект – красная лондонская остановка. Нам туда!

«Времени мало» – намек на часы! Под ними надпись: «Платформа 9 ¾». Первая буква – П. Она то, что нам нужно!

Пример №2.

«Найти самое тихое место, чтобы укачать и покормить малыша. В ворота зеленые не входи, найти символы на них! Последний символ тебе нужен».

Самое тихое место в парке, подходящее для кормления и укачивания, – сквер «Мама и малыш».

Последний символ на «воротах зеленых» – буква Ш. Она-то нам и нужна.

Из собранных в ходе квеста букв участникам предстоит составить слово. Победит тот, кто решит все задачки быстрее и правильно ответит на вопросы викторины.

Сюжет: Школодром-2019
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Автор: Юлия Королева
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