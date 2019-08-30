В Туле бывшего адвоката будут судить за крупное мошенничество

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В Пролетарском округе Тулы следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего бывшего адвоката К. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ.

По версии следствия, в 2015 году суд вынес приговор в виде 18 лет строгого режима мужчине, защитником которого на стадии предварительного расследования был К. В мае 2017 года к этому же адвокату обратилась мать осужденного и попросила копию приговора, чтобы обратиться в Верховный суд.

Через некоторое время защитник вновь встретился с женщиной и заявил ей, что у него есть знакомые, через которых можно дать взятку судье и таким образом отменить апелляционное определение, а затем и уменьшить срок приговора.

За это он предложил заплатить 1,5 млн рублей, из которых 850 тыс. нужно было дать сразу, а остальную часть — после достижения результата.

Следствие пришло к выводу, что на самом деле он не мог выполнить обещанное.

«В июне 2017 года между обвиняемым и женщиной было заключено соглашение об оказании адвокатом квалифицированной юридической помощи и переданы денежные средства в размере 200 000 рублей за юридические услуги. В июле 2017 года обвиняемый получил денежные средства в сумме 650 000 рублей. Таким образом, обвиняемый похитил денежные средства в сумме 850 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В ходе предварительного следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а статус адвоката был прекращен.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела на основании ходатайства следователя суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму 355 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.