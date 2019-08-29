Музыка и танцы, фокусы, шоу и цирк: На фестивале «Школодром» выступят лучшие тульские артисты

Фото из архива Myslo.

31 августа на главной сцене Центрального парка будет жарко! Настроение и тон празднику зададут самые известные вокалисты и танцевальные коллективы города.

На фестивале «Школодром», который мы устраиваем уже четвертый горд подряд, всегда весело, шумно и интересно. И пока участники семейного баттла будут бегать по урокам и выполнять задания, гости праздника смогут насладиться потрясающе живой, сочной и яркой шоу-программой.

Для вас в это день выступят ведущие мастера тульской эстрады.

Леди Ксю (Оксана Мокверашвили), автор и исполнитель популярных песен, с нами уже не первый год. Ее сильный голос и неповторимая манера исполнения дарят зрителям море положительных эмоций.

Еще один большой друг нашего фестиваля — Михаил Гришин. Каверы хитов в его исполнении всегда звучат свежо и модно.

На празднике обязательно выступит танцевальный коллектив X-Zibit. Братьям Владимиру и Валерию Чернодымовым удалось сплотить вокруг себя настоящих фанатов хореографии. Команда готовит новое шоу специально для нашего «Школодрома». Это будет горячо!

Порадует своим выступлением и школа танцев балета Remix под руководством Ольги Чекмазовой. Дети здесь танцуют как настоящие профессионалы!

Впервые на нашем фестивале выступит музыкальный театр «Gorizont Entertainment». Он был образован в январе 2018 года из молодых, талантливых актёров и вокалистов, уже имеющих опыт работы в жанре мюзикл. Театр и его участники являются победителями

и лауреатами региональных, всероссийских и международных конкурсов. Коллектив работает на базе МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина».

Визитной карточкой музыкального театра стало выступление с программой «Галерея мюзиклов». За время существования, театр не пропустил ни

одного крупного мероприятия, проводимого в Туле. В исполнении солистов театра прозвучат песни из всемирно-известных мюзиклов, хиты мировой эстрады.



Также вас ждет шоу барабанщиков на мусорных баках от «Хартии», выступление юных звездочек детского цирка под руководством Тамары Павловны Хижняченко, певицы Ольги Холодовой, иллюзиониста Ильи Коржова. А финальным выступлением станет концерт Вани Текилос.

Гостей фестиваля будут развлекать аниматоры от МультиБум – веселые Фиксики. Они покажут ребятам потрясающее шоу мыльных пузырей.

Иллюзионист Илья Коржов покажет тулякам свои замечательные фокусы.