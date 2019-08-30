В Воронежской области туляк насмерть сбил пешехода

Накануне, примерно в 21.20, на 577-м километре трассы М-4 «Дон», в районе поселка Ильич Каширского района Воронежской области, 34-летний туляк на Hyundai Tucson сбил пешехода – неустановленного мужчину лет сорока. Об этом сообщает пресс-служба воронежского УМВД.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.