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В Воронежской области туляк насмерть сбил пешехода

В Воронежской области туляк насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла на 577-м километре трассы «Дон».

Накануне, примерно в 21.20, на 577-м километре трассы М-4 «Дон», в районе поселка Ильич Каширского района Воронежской области, 34-летний туляк на Hyundai Tucson сбил пешехода – неустановленного мужчину лет сорока. Об этом сообщает пресс-служба воронежского УМВД.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:25 +1
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Место
Воронежская областьтрасса Дон

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