Приглашаем всех туляков на фестиваль «Школодром»!

Фото со «Школодрома» 2018.

Участников фестиваля ждут классные призы: ноутбук Lenovo, электросамокат, сертификат на проведение детского празд­ника для компании, велосипед и памятные подарки от спонсоров.

Баттлы, квесты, развлечения: что вас ждет?

Газета «Слобода» (16+), портал Myslo (18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют IV фестиваль для школьников(0+). На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется интерактивный развлекательно-познавательный праздник. Центральным событием станет баттл – соревнования семейных команд на девяти площадках.

Прием заявок на основной баттл окончен. Не огорчайтесь, «Слобода», Myslo и компания «Хартия» проведут для вас альтернативный баттл – экологическую викторину и квест. Регистрация команд на экологическую игру начнется в 13.00 и закончится в 14.00 в палатке ООО «Хартия». Мы наберем 15 команд. Условия участия: в команде должен быть ребенок от 7 до 14 лет. Участникам этого баттла предстоит ответить на вопросы экологической викторины и выполнить квест по парку. Самые быстрые получат главный приз – крутой велосипед! Всем участникам гарантированы отличные призы от спонсора.

Специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику. Свои способности покажут собаки-сыщики.

На протяжении всего «Школодрома» вас ждут увлекательные квесты и конкурсы от наших партнеров.

«Компьютерная Академия Рубикон» представит интерактивную робо-зону и познакомит ребят с основами программирования и электротехники. Команда компании iKids приготовила для детей от 5 до 13 лет увлекательный квест на смекалку, логику, внимательность и интеллект, а также мастерство сборки LEGO. Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовила программу на развитие логики и интеллекта у школяров. А школа робототехники HelloROBO представит школьникам новое направление – финансовая грамотность для детей, бесплатно протестирует на выявление сильных сторон, а также подготовит игры, в которых дети смогут заработать. И конечно, на фестивале будет много классных роботов.

На площадке у фонтана будут бесплатно работать мастера аквагрима и плетения косичек. А веселые аниматоры-Фиксики от компании «МультиБум «покажут ребятам потрясающее шоу мыльных пузырей.

На фестивале пройдут мастер-классы по росписи игрушек «ШАР-папье». Каждый участник сможет сам собрать и раскрасить новый тульский сувенир – «Самовар «ШАР-папье».

Официальный партнер фестиваля «Город Мастеров» подготовил для ребят конкурсы с призами и подарками, а для всех желающих будет работать фотозона.

Чем будут угощать?

Рядом со сценой желающие смогут подкрепиться. Мы накормим всех желающих ароматной гречневой кашей из полевой кухни и горячим чаем,

бесплатно угостим мороженым «Инмарко» и кукурузными палочками «Матяш».



На меро­приятии компания «Город Мастеров» в импровизированной «Школьной столовой» проведет для ребят праздничный обед, где бесплатно можно будет обменять купон, полученный у организаторов, на порцию ароматных сосисок и чай. Взрослые тоже смогут аппетитно и недорого перекусить горячим шашлычком.

ООО «Демидовская» обеспечит гостей «Школодрома» питьевой водой высшей категории «Демидовская Люкс», а также угостит вкусными лимонадами «ПЪЮ».

Кто на сцене?

Гостей праздника будут радовать своими выступлениями детский цирк Тамары Хижняченко, Леди Ксю, Михаил Гришин, Ольга Холодова, танцгруппа X-Zibit, школа танцев балета Remix, Ваня Текилос. А еще – шоу барабанщиков на мусорных баках от «Хартии».

Впервые на сцене парка появится музыкальный театр GORIZONT entertainment и исполнит песни из всемирно известных мюзиклов и хиты мировой эстрады! Музыкальный театр был образован в январе 2018 года из молодых талантливых актёров и вокалистов. Коллектив занимается на базе МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина». Театр был участником многих культурных событий в Туле, в том числе выступал в День города, на «Театральном дворике», в молодёжном пространстве «Газон» и на Студенческой весне.

Призы просто вау!

Победителя баттла ждет главный приз – ноутбук Lenovo от «Слободы» и корзина мясных деликатесов от «Города Мастеров». За второе место – электросамокат от депутата Госдумы Виктора Дзюбы, за третье – сертификат на проведение детского празд­ника для веселой компании, памятные подарки от «Ростелекома».

Каждого участника ждут памятные сюрпризы от организаторов, сладкие призы от «Белевской пастилы», «Хорошего вкуса» и «Матяш», умные призы от «Читай-города».

Наши партнеры и спонсоры

Генеральный спонсор мероприятия – Группа компаний «Автокласс», Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Туле.

Дилерский центр Mitsubishi Motors организует для всех большую развлекательную программу с 13.00 до 18.00, интересные конкурсы, подарки и призы. На «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Туле презентует новый семейный автомобиль – семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного.

Официальный партнер праздника – компания «Ростелеком».

Новая услуга – Домашнее видео­наблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.

Официальный партнер праздника – «ТулаЛизингФинанс» – представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовит программу и сюрпризы.

Официальный спонсор праздника – ООО «Хартия».

Компания оказывает услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором в Москве и Московской области, Ярославской области и Ярославле, Туле, Киреевском и Щекинском районах. ООО «Хартия» обслуживает более 5 млн человек.

Тёпло-Огарёвский мясокомбинат – официальный парт­нер фестиваля. Вот уже 21 год комбинат радует туляков, жителей области и соседних регионов натуральной, качественной и вкусной мясной продукцией, выпускаемой под ТМ «Город Мастеров».

Официальный спонсор праздника – ООО «Белевские сладости».

Белевская пастила – великолепный десерт, завоевывающий сердца! Это лакомство появилось благодаря купцу Амвросию Прохорову. Сохраняя и чтя традиции, «Белевские сладости» производят это чудо. Компания была образована в 2011 году и успела заслужить на российском рынке кондитерских изделий добрую репутацию и расположение потребителей. Сегодня бренд «Белевская пастила» – это не просто сладость, а настоящий символ прошедшей эпохи, символ старой России.