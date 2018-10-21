город
город
Регистрация
Люди / Знай наших!

Иллюзионист Илья Коржов: Распиливание жены, медаль Мерлина и дрессировка голубей

Фото Алексея Пирязева и из архива героя статьи.

Иллюзионист Илья Коржов: Распиливание жены, медаль Мерлина и дрессировка голубей

Верите ли вы в магию? Можете ли разгадать фокусы? 

Тульский фокусник Илья Коржов рассказал корреспонденту Myslo о тонкостях своей профессии.
 

Илья с 15 лет в этой сфере. Именно тогда он начал изучать карточные манипуляции.

- Я занимался чисто для себя. Но однажды меня попросили выступить на каком-то празднике в Кировском сквере. Окружающим понравилось, мне аплодировали. За свое выступление я получил символические 100 или 200 рублей, уже точно не помню. Хотя я даже не просил никакой гонорар. Свой первый заработок я потратил на мороженое, — вспоминает Илья.

Исчезающий кролик

Myslo два года назад уже писал об иллюзионисте. Тогда Коржов пытался осваивать фокусы с голубями. Сейчас он в этом деле профи.
 
На своих выступлениях Илья достает птиц из карманов, платков, да и просто — материализует из воздуха. Как ему это удается? Самая настоящая магия!
 
 
- Полгода назад у меня появились голуби. Их дрессировка заняла около четырех месяцев. Чтобы они не растеряли свои навыки, я дрессирую их каждый день. А еще у меня есть маленький кролик, тоже дрессированный.
 
Милый кролик исчезает и появляется из шляпы из небольшого ящика. От такого фокуса в восторге и взрослые, и дети.
 
 

Распиливание жены

Иллюзионисту работать в одиночку довольно сложно, ему нужна надежная команда, чтобы помогала с реквизитом и выступлениями. Некоторые номера Илья Коржов показывает со своей женой и по совместительству ассистенткой — Анастасией.
 
Например, Настя зависает в воздухе, при этом ее фактически держит один воздушный шар! Илья рассказывает, что в этом фокусе на его выступлениях может поучаствовать любая девушка. Никакой подставы!
 
 
А еще Илья распиливает свою жену. Правда, не традиционным способом — пилой и в огромном ящике. Настя прячется в небольшом боксе, иллюзионист магическим образом заставляет верхнюю часть конструкции переместиться вверх. Девушку буквально разрывает пополам!
 

 
Еще один элемент программы Ильи Коржова — куб-метаморфоза. Этот реквизит фокусник делал вместе со своей командой. Варили конструкцию, придумывали секрет и переделали под новый формат.
 
Кстати, все секреты иллюзиониста не знает никто, даже его жена.

Есть ли дружба среди иллюзионистов?

В Туле есть несколько фокусников. Но между собой они не особенно общаются.
 
- Я никого не считаю конкурентами, готов со всеми дружить, делиться тайнами. Могу что-то подсказать. Но не все хотят этого. Считаю, что каждый фокусник развивает магию в Туле. Это круто! Каждый иллюзионист хорош по-своему, — говорит Илья.
 
 
- Не скажу, что я очень крутой фокусник. Но за три года я сильно вырос. И это не предел! Я понимаю, что надо еще много над собой работать. Каждый день я встаю в 6 утра, чтобы совершенствовать свои навыки, и всё равно катастрофически не хватает времени.
 
Если с тульскими фокусниками Коржов в не очень близких отношениях, то с Русланом Таранюком из Новосибирска Илья очень сдружился.
 
- Как-то мне попался заказчик, которому нужно было показать абсолютно новый фокус. У нас есть закрытая группа фокусников «ВКонтакте», которую не видит никто. Я попросил совета у ребят. Отозвался Руслан. Мы с ним сдружились. Он очень силен в «детской магии». Научил подаче, общению с малышами. Я же по большей степени занимаюсь «взрослой магией». Тоже дал ему несколько советов.
 

О публике

Несколько недель назад в ГКЗ Илья Коржов впервые выступил с концертом. В основном фокусы были направлены на детскую аудиторию, но взрослым было тоже интересно.
 
- Знаете, дети самая честная публика, сложно удержать их внимание. Они всегда показывают истинные эмоции! — считает Илья.
 
 
Конечно, всегда среди публики есть скептики. Они уверены, что знают, как делается тот или иной фокус, уверены, что могут разгадать секрет. Илья не спорит с таким зрителем — просто просит встать на его место и показать иллюзию вместо него… Обычно у скептика ничего не выходит.
 
Илья вынашивает идею — сделать большой концерт, рассчитанный на взрослую аудиторию. Возможно, уже в следующем году он воплотит мечту в жизнь.
 

Карты на 150 тысяч рублей

Сейчас в арсенале Ильи Коржова около 300 колод карт на сумму около 150 тысяч рублей. Иллюзионист знает более 1000 фокусов с картами. Корреспонденту Myslo он показал несколько.
 
Я не скептик, поэтому каждому фокусу удивлялась, как ребенок.
 
 
Наверняка разгадка у фокусов совсем проста, но я и не хотела ее искать, — настолько завораживает это действо!
 
 
Открою небольшой секрет — одному карточному фокусу меня всё же научил Илья. Так что теперь я тоже немного фокусник. :)
 

Медаль Мерлина, передача «Удиви меня» и гастроли

В этом году Илья Коржов получил медаль Мерлина за сценическую магию. Это престижный международный конкурс. В этот раз в нем участвовали 20 иллюзионистов.
 
 
На суд строгому жюри туляк представил разнообразную программу с голубями, распиливанием и т. д. Это впечатлило судей!
 
Получить такую награду, безусловно, приятно. Но на достигнутом Илья не собирается останавливаться. В следующем году он планирует поучаствовать в телешоу «Удиви меня».
 
- У меня есть несколько идей, но их надо объединить в одну. Если ехать на передачу, то только за победой. Я понимаю, какие там классные фокусники, но я ничуть не хуже, — говорит Коржов.
 
Вообще самым крутым иллюзионистом Илья считает Дэвида Блейна.
 
- Сначала я брал его стиль, а теперь пытаюсь сделать себя, создать свой образ. Сложнее всего мне было научиться трюку с тростями (Илья превращает трости в платки. — Прим. авт.). Я потратил на это три года! Теперь этот номер включен в мою программу выступлений.
 
Фокусник сейчас в поисках продюсера. Илья мечтает отправиться на гастроли — для начала по Тульской области, затем по Московской. О гастролях по стране говорить пока рано, но есть к чему стремиться!
из досье myslo

Илья Сергеевич Коржов

Дата рождения: 25 августа 1993 года

Жена: Анастасия Коржова

Домашние животные: пять голубей, кошка и кролик

Любимый фильм: «Шаман Кинг»

Любимое блюдо: пицца

Мечта: превзойти себя!

 

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 11:35 +5
Другие статьи по темам
Люди
Илья Коржов
Место
Тула
Прочее
фокусникиллюзионист
Максим Аверин: «Теперь меня крышует Александр Ширвиндт!»
Максим Аверин: «Теперь меня крышует Александр Ширвиндт!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.