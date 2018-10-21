Иллюзионист Илья Коржов: Распиливание жены, медаль Мерлина и дрессировка голубей

Фото Алексея Пирязева и из архива героя статьи.

Верите ли вы в магию? Можете ли разгадать фокусы?

Тульский фокусник Илья Коржов рассказал корреспонденту Myslo о тонкостях своей профессии. Илья с 15 лет в этой сфере. Именно тогда он начал изучать карточные манипуляции. - Я занимался чисто для себя. Но однажды меня попросили выступить на каком-то празднике в Кировском сквере. Окружающим понравилось, мне аплодировали. За свое выступление я получил символические 100 или 200 рублей, уже точно не помню. Хотя я даже не просил никакой гонорар. Свой первый заработок я потратил на мороженое, — вспоминает Илья.

Исчезающий кролик

Myslo два года назад уже писал об иллюзионисте. Тогда Коржов пытался осваивать фокусы с голубями. Сейчас он в этом деле профи.

На своих выступлениях Илья достает птиц из карманов, платков, да и просто — материализует из воздуха. Как ему это удается? Самая настоящая магия!

- Полгода назад у меня появились голуби. Их дрессировка заняла около четырех месяцев. Чтобы они не растеряли свои навыки, я дрессирую их каждый день. А еще у меня есть маленький кролик, тоже дрессированный.

Милый кролик исчезает и появляется из шляпы из небольшого ящика. От такого фокуса в восторге и взрослые, и дети.

Распиливание жены

Иллюзионисту работать в одиночку довольно сложно, ему нужна надежная команда, чтобы помогала с реквизитом и выступлениями. Некоторые номера Илья Коржов показывает со своей женой и по совместительству ассистенткой — Анастасией.

Например, Настя зависает в воздухе, при этом ее фактически держит один воздушный шар! Илья рассказывает, что в этом фокусе на его выступлениях может поучаствовать любая девушка. Никакой подставы!

А еще Илья распиливает свою жену. Правда, не традиционным способом — пилой и в огромном ящике. Настя прячется в небольшом боксе, иллюзионист магическим образом заставляет верхнюю часть конструкции переместиться вверх. Девушку буквально разрывает пополам!

Еще один элемент программы Ильи Коржова — куб-метаморфоза. Этот реквизит фокусник делал вместе со своей командой. Варили конструкцию, придумывали секрет и переделали под новый формат.

Кстати, все секреты иллюзиониста не знает никто, даже его жена.

Есть ли дружба среди иллюзионистов?

В Туле есть несколько фокусников. Но между собой они не особенно общаются.

- Я никого не считаю конкурентами, готов со всеми дружить, делиться тайнами. Могу что-то подсказать. Но не все хотят этого. Считаю, что каждый фокусник развивает магию в Туле. Это круто! Каждый иллюзионист хорош по-своему, — говорит Илья.

- Не скажу, что я очень крутой фокусник. Но за три года я сильно вырос. И это не предел! Я понимаю, что надо еще много над собой работать. Каждый день я встаю в 6 утра, чтобы совершенствовать свои навыки, и всё равно катастрофически не хватает времени.

Если с тульскими фокусниками Коржов в не очень близких отношениях, то с Русланом Таранюком из Новосибирска Илья очень сдружился.

- Как-то мне попался заказчик, которому нужно было показать абсолютно новый фокус. У нас есть закрытая группа фокусников «ВКонтакте», которую не видит никто. Я попросил совета у ребят. Отозвался Руслан. Мы с ним сдружились. Он очень силен в «детской магии». Научил подаче, общению с малышами. Я же по большей степени занимаюсь «взрослой магией». Тоже дал ему несколько советов.

О публике

Несколько недель назад в ГКЗ Илья Коржов впервые выступил с концертом. В основном фокусы были направлены на детскую аудиторию, но взрослым было тоже интересно.

- Знаете, дети самая честная публика, сложно удержать их внимание. Они всегда показывают истинные эмоции! — считает Илья.

Конечно, всегда среди публики есть скептики. Они уверены, что знают, как делается тот или иной фокус, уверены, что могут разгадать секрет. Илья не спорит с таким зрителем — просто просит встать на его место и показать иллюзию вместо него… Обычно у скептика ничего не выходит.

Илья вынашивает идею — сделать большой концерт, рассчитанный на взрослую аудиторию. Возможно, уже в следующем году он воплотит мечту в жизнь.

Карты на 150 тысяч рублей

Сейчас в арсенале Ильи Коржова около 300 колод карт на сумму около 150 тысяч рублей. Иллюзионист знает более 1000 фокусов с картами. Корреспонденту Myslo он показал несколько.

Я не скептик, поэтому каждому фокусу удивлялась, как ребенок.

Наверняка разгадка у фокусов совсем проста, но я и не хотела ее искать, — настолько завораживает это действо!

Открою небольшой секрет — одному карточному фокусу меня всё же научил Илья. Так что теперь я тоже немного фокусник. :)

Медаль Мерлина, передача «Удиви меня» и гастроли

В этом году Илья Коржов получил медаль Мерлина за сценическую магию. Это престижный международный конкурс. В этот раз в нем участвовали 20 иллюзионистов.

На суд строгому жюри туляк представил разнообразную программу с голубями, распиливанием и т. д. Это впечатлило судей!

Получить такую награду, безусловно, приятно. Но на достигнутом Илья не собирается останавливаться. В следующем году он планирует поучаствовать в телешоу «Удиви меня».

- У меня есть несколько идей, но их надо объединить в одну. Если ехать на передачу, то только за победой. Я понимаю, какие там классные фокусники, но я ничуть не хуже, — говорит Коржов.

Вообще самым крутым иллюзионистом Илья считает Дэвида Блейна.

- Сначала я брал его стиль, а теперь пытаюсь сделать себя, создать свой образ. Сложнее всего мне было научиться трюку с тростями (Илья превращает трости в платки. — Прим. авт.). Я потратил на это три года! Теперь этот номер включен в мою программу выступлений.