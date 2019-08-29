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От имени трудовой инспекции в Туле орудуют мошенники

От имени трудовой инспекции в Туле орудуют мошенники

Государственная инспекция труда в Тульской области проинформировала предпринимателей и руководителей коммерческих структур об опасности.

В последнее время участились случаи обращений неизвестных лиц в организации и к индивидуальным предпринимателям, которые представляются должностными лицами трудовой инспекции, предупреждают о якобы планируемой проверке.

В целях мнимой заботы о предпринимателях перед проверкой предлагают помощь в оформлении документов в соответствии с требованиями законодательства и настойчиво, в некоторых случаях, угрожая штрафами, требуют купить у них литературу (законы, журналы и др.) за немалые деньги.

Сотрудники Государственная инспекция труда в Тульской области обращаются к руководителям коммерческих организаций:

«Обращаем ваше внимание, что Государственная инспекция труда в Тульской области не занимается распространением и продажей печатных изданий, а так же не оказывает платные услуги.

Должностные лица Инспекции осуществляют проверки исключительно на основании распоряжения, определения о возбуждении дела, при предъявлении служебного удостоверения.

Государственная инспекция труда в Тульской области призывает предпринимателей, директоров фирм и организаций быть предельно внимательными и осторожными!

Проверяйте информацию прежде, чем заплатить деньги!»

Одновременно, разъясняем, что при обнаружении подобных фактов предприниматели могут обратиться в Государственную инспекцию труда в Тульской области по телефону 36−71−25, к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области 24−53−87, в органы полиции. (дежурная часть УМВД России по Тульской области 32−22−49; телефон доверия 32−22−85).

 

 

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