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Погиб солдат из Тульской области: в воинской части заявили о неосторожном обращении с оружием

Погиб солдат из Тульской области: в воинской части заявили о неосторожном обращении с оружием

Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

В ракетной дивизии в Новосибирской области, где погиб 18-летний солдат-срочник из Ефремова Тульской области Станислав Кадовкин, прокомментировали происшествие.

– Официально можем сказать, что гибель рядового Кадовкина наступила в результате огнестрельного ранения головы, вследствие нарушения правил и мер безопасности при неосторожном обращении с огнестрельным оружием, — сообщил заместитель командира дивизии по военно-политической работе, гвардии полковник Сергей Ческидов в интервью порталу NGS.

Ранее издание со ссылкой на слова читательницы сообщало, что в указанной воинской части «солдат держат в нечеловеческих условиях и давят морально». Однако эти слова Ческидов опроверг, заявив, что это «личное мнение какой-то женщины, которая приводит домыслы».

Напомним, тело солдата было обнаружено 26 августа в комнате гигиены. По данному факту проводится доследственная проверка.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:41 −2
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