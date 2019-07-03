Тульские стобалльники: Готовясь к ЕГЭ, не забывайте жить!

Фото Алексея Пирязева.

В этом году 36 тульских выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ. Ребята поделились секретами таких высоких результатов и мнением об экзаменах.

Анна Фомина, выпускница ЦО «Гимназия №11»,

100 баллов по русскому языку и литературе

– Я собираюсь поступать на филологический факультет МГУ на специальность «Зарубежная филология». Хочу во время учебы поработать в разных областях: педагогом, переводчиком, по­пробовать себя в творческих специальностях. Тогда и определюсь с профессией.

Я не сильно переживала из-за ЕГЭ: у меня было призовое место во Всероссийской олимпиаде, которое дает право поступления без экзаменов на многие факультеты. Экзамен стал для меня, скорее, способом доказать себе, что я могу. Русский язык я люблю давно, а вот литература сначала мне не очень давалась. Учителя говорили, что я пишу сочинения прилично, но не отлично. Но пересилила это: читала сочинения других людей, заимствовала их приемы, но писала так, как хочу именно я.

Сдать ЕГЭ на 100 баллов способен каждый, если захочет. Главное, не отчаиваться. Пробный экзамен по литературе я сдала на 73 балла и решила: нужно успокоиться. И сработало! Еще во многом результат зависит от удачи.

Я, например, не люблю Салтыкова-Щедрина и не читала «Историю одного города». Что было бы, если бы в заданиях попалось это произведение? Но я получила любимого «Евгения Онегина».

Учеба никогда не была мне в тягость, я училась с интересом, и при этом оставалось время на общение с друзьями и мое хобби – занятия в студии эстрадного пения.

Даниил Дрябин, выпускник МБОУ «Лицей №2»,

400 баллов (русский язык, профильная математика, физика и информатика)

– Мне близко направление «Прикладная математика». Выбираю между МФТИ и МГУ, пока не определился. С такими баллами можно пройти любой конкурс по ЕГЭ плюс у меня есть победы на олимпиадах. Свой результат не считаю чем-то выдающимся, я учился в физико-математическом классе, у нас хорошие преподаватели, поэтому к ЕГЭ готовился всего месяц. Достаточно было просто посмотреть, какие задания есть в экзамене, в остальном сыграло роль хорошее знание предмета. Ну и конечно, важна удача. Можно банально не так понять задание, не найти у себя ошибку, такое тоже бывает.

ЕГЭ – это просто экзамен, его могут сдать все. Меня не пугает система контроля, сдача телефонов, камеры. Это правильно, так и должно быть. Если кто-то получит незаслуженный балл, он заберет чьё-то бюджетное место. Вообще ЕГЭ – хорошая система, которая дает возможность людям из разных регионов поступить в престижный вуз и строить свою карьеру.

Много времени уделяю саморазвитию: у меня есть наметки, что нужно изучить в ближайшее время, и я этим занимаюсь. Мне помогали мои учителя, преподаватели с курсов от МФТИ. Репетитор был только по русскому языку, к профильным предметам готовился сам. Так что все реально, главное – желание!

Виктория Травина, выпускница МБОУ «Лицей №2»,

100 баллов по физике

– Я считаю, что любой школьный предмет можно «натаскать» так, чтобы сдать его больше чем на 90 баллов. Собираюсь поступать в МГУ на физический факультет, а потом пойти работать в оборонную промышленность и, возможно, вернусь в Тулу.

Самое неприятное в экзаменах – стресс. Но я против успокоительных, меня волнение стимулирует.

У меня были репетиторы в 11-м классе, потому что школьной программы не всегда достаточно. Без репетиторов можно подготовиться, например, к русскому языку. Этот экзамен не совсем показывает реальные знания. Сочинение может быть отвратительным, но если оно подогнано под критерии, ты получишь за него хорошие баллы. А вот физику и математику полностью освоить самой сложно.

Меня мотивировали слова папы о том, что он готов оплатить мне учебу в МГУ. Тогда решила: добиться всего я должна сама!

Верьте в себя, даже если учитесь не на пятерки. Один мой одноклассник, который получал тройки по математике, с трудом пытался вытянуть на четверку. Он сдал профильную математику на 94 балла. Оценки не говорят ни о чем.

Я не считаю себя человеком, который всегда зубрит. Я каждый день куда-то хожу, встречаюсь с друзьями. Так что мой совет будущим выпускникам: ставьте цели, добивайтесь, но не зацикливайтесь на учебе, не забывайте жить полной жизнью!

Дмитрий Шатилович, МБОУ «ЦО №20»,

100 баллов по профильной математике





– На успешную сдачу ЕГЭ влияют три фактора: собственная подготовка, хороший преподаватель и удача. Тем, кто хочет сдать экзамен на 100 баллов, я советую найти своего наставника- учителя или репетитора, который сможет подобрать к вам индивидуальный подход. У меня был такой репетитор: он подготовил меня за полгода. И я думаю, этого срока достаточно, если вы занимаетесь упорно и, конечно, разбираетесь в предмете.

100 баллов для меня не были неожиданностью. Когда только увидел задания, сразу понял, что решу все и получу больше 90 баллов.

Хочу поступить в МГУ на механико-математический факультет. А чем займусь дальше, пока не знаю.

Думаю, что математика сейчас востребована везде, на ней завязаны почти все отрасли, так что найти применение полученным знаниям смогу.

Все 11 лет школы я следовал совету своей мамы: главное, слушать на уроках, этого уже будет достаточно. Так что с учебой у меня проблем не было.

Я провожу свое время, как и большинство подростков, – играю в компьютер, занимаюсь спортом. Решать задачи можно и на переменах, тогда свободного времени останется достаточно. Главный мотиватор для меня – я сам. Я хочу поступить в хороший вуз, понимаю, с чем хочу связать свою жизнь, поэтому старался учиться.



Вероника Троеглазова, выпускница МБОУ «Лицей №2»,

100 баллов по русскому языку

– Еще не выбрала вуз, раздумываю, связать жизнь с инженерной геологией или программированием. Еще не совсем представляю, кем буду после вуза, поэтому пока просто решаю, где будет интереснее учиться.

После вуза собираюсь вернуться в Тулу, считаю, что здесь можно реализовать все свои возможности.

Мама проверяла мою домашнюю работу только в первом классе, потом я стала самостоятельной. Начинала учиться в православной гимназии, там были маленькие классы, и учиться плохо просто было невозможно.

В 11-м классе я усиленно готовилась к ЕГЭ, пришлось много заниматься собой. Считаю, что школьной программы для подготовки к экзаменам недостаточно. Даже провела эксперимент: пошла на ЕГЭ по обществознанию без дополнительной подготовки и сдала его на 60 баллов. Вероятно, это максимум.

Дело в том, что некоторые задания, особенно по техническим предметам – физике и математике, вообще не рассматриваются во многих школах. Да и геометрия дается слабо.

Я занималась с репетиторами, но 100 баллов не ожидала, думала, что получу около 80. Так что хочу сказать всем будущим выпускникам: идите к намеченной цели, и вы обязательно добьетесь всего, о чем мечтаете!