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Момент наезда ВАЗа на мать с двумя детьми в Богородицке попал на видео
Фото УГИБДД по Тульской области.

Момент наезда ВАЗа на мать с двумя детьми в Богородицке попал на видео

Авария произошла напротив автовокзала.

Ранее Myslo сообщал об аварии, которая произошла 13 августа в Богородицке на улице 10-й Армии. 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 сбил женщину с двумя детьми.

Пользователь Владимир Кобич опубликовал в группе ВКонтакте «Свобода слова Богородицк» видео с регистратора. На кадры попал сам момент ДТП:

Отметим, что семилетнего мальчика и его 30-летнюю маму госпитализировали с различными травмами. 10-летнему ребенку оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:11 +4
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