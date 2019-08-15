Момент наезда ВАЗа на мать с двумя детьми в Богородицке попал на видео

Фото УГИБДД по Тульской области.

Ранее Myslo сообщал об аварии, которая произошла 13 августа в Богородицке на улице 10-й Армии. 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 сбил женщину с двумя детьми.

Пользователь Владимир Кобич опубликовал в группе ВКонтакте «Свобода слова Богородицк» видео с регистратора. На кадры попал сам момент ДТП:

Отметим, что семилетнего мальчика и его 30-летнюю маму госпитализировали с различными травмами. 10-летнему ребенку оказали медицинскую помощь на месте происшествия.