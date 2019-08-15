новости
новости
Регистрация
Тулячка Дарья Абрамова выступит на чемпионате Европы по боксу

Тулячка Дарья Абрамова выступит на чемпионате Европы по боксу

Удачи нашей спортсменке!

Главный тренер сборной России по боксу среди женщин Иван Шидловский объявил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в городе Алькобендас (Испания) с 24 по 31 августа.

- Настроение у команды боевое. Надо как минимум повторить результат прошлого года, когда мы были первыми в общекомандном зачете. Состав у нас хороший, думаю, нам это по плечу, — заявил Шидловский в интервью пресс-службе Федерации бокса России.

Отметим, что в состав сборной вошла тулячка Дарья Абрамова. Даша выступит в весовой категории 57 кг.

Также в национальной команде — воспитанница тульского бокса Елена Савельева, которая сейчас выступает за Московскую область.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:11 +6
Другие статьи по темам
Люди
Дарья Абрамова
Место
Тула
Прочее
боксчемпионат Европы по боксу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Озеро» с нефтепродуктами в тульском поселке засыпают доломитовой мукой
«Озеро» с нефтепродуктами в тульском поселке засыпают доломитовой мукой
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.