Тулячка Дарья Абрамова выступит на чемпионате Европы по боксу

Главный тренер сборной России по боксу среди женщин Иван Шидловский объявил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в городе Алькобендас (Испания) с 24 по 31 августа.

- Настроение у команды боевое. Надо как минимум повторить результат прошлого года, когда мы были первыми в общекомандном зачете. Состав у нас хороший, думаю, нам это по плечу, — заявил Шидловский в интервью пресс-службе Федерации бокса России.

Отметим, что в состав сборной вошла тулячка Дарья Абрамова. Даша выступит в весовой категории 57 кг.

Также в национальной команде — воспитанница тульского бокса Елена Савельева, которая сейчас выступает за Московскую область.