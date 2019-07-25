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Тулякам предлагают выбрать имя для нового обитателя музея-заповедника «Куликово поле»
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле».

Тулякам предлагают выбрать имя для нового обитателя музея-заповедника «Куликово поле»

Автор лучшего варианта получит подарки от музея и будет указан на именной табличке молодого жеребёнка.

На конном дворе Куликова поля пополнение – пони Принцесса стала мамой. По традиции, музей начинает конкурс на лучшее имя для нового обитателя. Кличка новорожденного жеребёнка должна начинаться с первой буквы имени мамы Принцессы. Первая буква имени папы – жеребца Буцефала – тоже должна быть отражена в кличке малыша.

За недолгую историю конного двора маленький пони – первый мальчишка, который появился здесь на свет. Оба родителя – гнедые, а сам малыш получил соловой (желтоватый, со светлым хвостом и гривой. – Прим. авт.) окрас. Насколько потемнеет его шерстка, станет понятно позже. Через пару недель жеребёнок полностью окрепнет, и его смогут увидеть посетители конного двора.

Варианты имен принимаются до 31 июля на сайте музея в разделе «Обратная связь» или в сообществах музея в социальных сетях.

Из предложенных вариантов будут выбраны 10 лучших, которые включат в открытое голосование. Кличка нового обитателя музея будет определена 12 августа. Автор лучшего варианта получит подарки от музея и будет упомянут в именной табличке лошадки.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +2
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Место
Тульская областьКуликово поле

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